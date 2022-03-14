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Два здания СПбГУ снова эвакуируют из-за "минирования" - РИА Новости, 14.03.2022
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Два здания СПбГУ снова эвакуируют из-за "минирования"
Два здания СПбГУ снова эвакуируют из-за "минирования" - РИА Новости, 14.03.2022
Два здания СПбГУ снова эвакуируют из-за "минирования"
Сотрудников и студентов эвакуируют из главного здания СПбГУ и здания Академической гимназии университета из-за сообщений о "минировании", информирует... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:08
2022-03-14T14:33
происшествия
санкт-петербург
ложные сообщения о минировании зданий
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
спбгу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Сотрудников и студентов эвакуируют из главного здания СПбГУ и здания Академической гимназии университета из-за сообщений о "минировании", информирует пресс-служба вуза."В 12.04 поступили сообщения о "заминировании" зданий СПбГУ по адресам: Университетская наб., 7-9 (главное здание Университета) и Собственный пр, 1 (Академическая гимназия СПбГУ). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении. Здания проверят сотрудники экстренных служб.Проверки сотрудников экстренных служб угроз не выявили. "Сотрудники и обучающиеся возвращены в здания", - добавили в вузе.С начала марта здания университета эвакуировали несколько раз, во всех случаях угрозы были ложными. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777655197.html
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происшествия, санкт-петербург, ложные сообщения о минировании зданий, массовые звонки о "минировании" зданий в россии, спбгу
13:08 14.03.2022 (обновлено: 14:33 14.03.2022)
 
Два здания СПбГУ снова эвакуируют из-за "минирования"

Главное здание СПбГУ и здание Академической гимназии снова эвакуируют из-за "минирования"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный университет - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербургский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Сотрудников и студентов эвакуируют из главного здания СПбГУ и здания Академической гимназии университета из-за сообщений о "минировании", информирует пресс-служба вуза.
"В 12.04 поступили сообщения о "заминировании" зданий СПбГУ по адресам: Университетская наб., 7-9 (главное здание Университета) и Собственный пр, 1 (Академическая гимназия СПбГУ). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении. Здания проверят сотрудники экстренных служб.
Проверки сотрудников экстренных служб угроз не выявили. "Сотрудники и обучающиеся возвращены в здания", - добавили в вузе.
С начала марта здания университета эвакуировали несколько раз, во всех случаях угрозы были ложными. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Сотрудники полиции проводят операцию по задержанию участников интернет-сообщества, причастных к распространению электронных писем с ложными угрозами минирования. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 13:54
В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛожные сообщения о минировании зданийМассовые звонки о "минировании" зданий в РоссииСПбГУ
 
 
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