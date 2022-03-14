https://ria.ru/20220314/spbgu-1778047808.html

Два здания СПбГУ снова эвакуируют из-за "минирования"

Два здания СПбГУ снова эвакуируют из-за "минирования" - РИА Новости, 14.03.2022

Два здания СПбГУ снова эвакуируют из-за "минирования"

Сотрудников и студентов эвакуируют из главного здания СПбГУ и здания Академической гимназии университета из-за сообщений о "минировании", информирует... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:08

2022-03-14T13:08

2022-03-14T14:33

происшествия

санкт-петербург

ложные сообщения о минировании зданий

массовые звонки о "минировании" зданий в россии

спбгу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Сотрудников и студентов эвакуируют из главного здания СПбГУ и здания Академической гимназии университета из-за сообщений о "минировании", информирует пресс-служба вуза."В 12.04 поступили сообщения о "заминировании" зданий СПбГУ по адресам: Университетская наб., 7-9 (главное здание Университета) и Собственный пр, 1 (Академическая гимназия СПбГУ). Незамедлительно началась эвакуация сотрудников и обучающихся из зданий", - говорится в сообщении. Здания проверят сотрудники экстренных служб.Проверки сотрудников экстренных служб угроз не выявили. "Сотрудники и обучающиеся возвращены в здания", - добавили в вузе.С начала марта здания университета эвакуировали несколько раз, во всех случаях угрозы были ложными. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777655197.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, ложные сообщения о минировании зданий, массовые звонки о "минировании" зданий в россии, спбгу