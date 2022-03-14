https://ria.ru/20220314/sovbez-1777975256.html

В МИД заявили, что исключить Россию из Совбеза ООН нереально

В МИД заявили, что исключить Россию из Совбеза ООН нереально - РИА Новости, 14.03.2022

В МИД заявили, что исключить Россию из Совбеза ООН нереально

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя призывы украинских политиков исключить Россию из Совбеза ООН, заявил, что эти идеи абсолютно нереальны. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T01:07

2022-03-14T01:07

2022-03-14T01:07

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя призывы украинских политиков исключить Россию из Совбеза ООН, заявил, что эти идеи абсолютно нереальны."Такие предложения и идеи звучали, но они абсолютно нереальны. Во-первых, потому что есть процедурные вопросы: чтобы внести изменения в те важные положения, которые определяют работу Совбеза и членства в нем, надо, чтобы за это проголосовали две трети государств-членов ООН и после этого ратифицировали две трети государств-членов ООН. И среди них должны быть голоса всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию. И понятно, что такое решение не пройдет", - сказал Вершинин в интервью газете "Известия".Он также подчеркнул важность того, что без России архитектура международных отношений рассыпется.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777973996.html

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Максим Горбачев

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