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Половина россиян крепко спит по ночам, показал опрос ВЦИОМ
Половина россиян крепко спит по ночам, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 14.03.2022
Половина россиян крепко спит по ночам, показал опрос ВЦИОМ
Каждый второй россиянин заявил, что спит крепко по ночам, причем количество таких людей с каждым годом уменьшается, следует из данных опроса Всероссийского... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T03:06
2022-03-14T03:07
общество
вциом
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Каждый второй россиянин заявил, что спит крепко по ночам, причем количество таких людей с каждым годом уменьшается, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).При этом более трети респондентов с утра обычно находятся в бодром настроении. Уточняется, что за последние два пандемийных года в два раза выросла доля просыпающихся в плохом настроении - с 11% до 22% россиян."Похвастаться хорошим сном могут в первую очередь мужчины: как правило, они крепко спят по ночам (60% vs 41% среди женщин) и просыпаются в хорошем настроении (40% vs 31% среди женщин). Для женщин, напротив, характерен неспокойный сон: более половины россиянок часто просыпаются по ночам (53%), а каждая четвертая с утра в плохом настроении (26%)", - уточняется в материалах.Подавленное состояние с утра свойственно также жителям Москвы и Санкт-Петербурга и активным потребителям интернета - по 31%, следует из исследования.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, вциом, санкт-петербург, москва
03:06 14.03.2022 (обновлено: 03:07 14.03.2022)
 
Половина россиян крепко спит по ночам, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что 44 процента россиян в последнее время плохо спят по ночам

© Depositphotos / AllaSerebrinaЖенщина с телефоном в кровати
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Depositphotos / AllaSerebrina
Женщина с телефоном в кровати
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Каждый второй россиянин заявил, что спит крепко по ночам, причем количество таких людей с каждым годом уменьшается, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"В целом только каждый второй опрошенный (50%) крепко спит по ночам. Доля тех, у кого сон крепкий, за последние девять лет снизилась с 59% до 50%. Плохо спят в последнее время 44% опрошенных", - говорится в исследовании.
При этом более трети респондентов с утра обычно находятся в бодром настроении. Уточняется, что за последние два пандемийных года в два раза выросла доля просыпающихся в плохом настроении - с 11% до 22% россиян.
"Похвастаться хорошим сном могут в первую очередь мужчины: как правило, они крепко спят по ночам (60% vs 41% среди женщин) и просыпаются в хорошем настроении (40% vs 31% среди женщин). Для женщин, напротив, характерен неспокойный сон: более половины россиянок часто просыпаются по ночам (53%), а каждая четвертая с утра в плохом настроении (26%)", - уточняется в материалах.
Подавленное состояние с утра свойственно также жителям Москвы и Санкт-Петербурга и активным потребителям интернета - по 31%, следует из исследования.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов.
Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Правда тела. Сон и лишний вес - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 12:00Правда тела
"Правда тела". Сон и лишний весПравда ли, что чем больше спишь - тем лучше (и быстрее) худеешь? В какую фазу сна сгорает жир, почему после обеда так хочется спать, и можно ли стать “короткоспящим” человеком? Нормально ли проводить в кровати по 10 часов, и помогает ли “стопочка” при бессоннице: обсуждаем с руководителем Центра медицины сна МГУ Александром Калинкиным.
 
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