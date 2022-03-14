https://ria.ru/20220314/son-1777978416.html

Половина россиян крепко спит по ночам, показал опрос ВЦИОМ

Половина россиян крепко спит по ночам, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 14.03.2022

Половина россиян крепко спит по ночам, показал опрос ВЦИОМ

Каждый второй россиянин заявил, что спит крепко по ночам, причем количество таких людей с каждым годом уменьшается, следует из данных опроса Всероссийского... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T03:06

2022-03-14T03:06

2022-03-14T03:07

общество

вциом

санкт-петербург

москва

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Каждый второй россиянин заявил, что спит крепко по ночам, причем количество таких людей с каждым годом уменьшается, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).При этом более трети респондентов с утра обычно находятся в бодром настроении. Уточняется, что за последние два пандемийных года в два раза выросла доля просыпающихся в плохом настроении - с 11% до 22% россиян."Похвастаться хорошим сном могут в первую очередь мужчины: как правило, они крепко спят по ночам (60% vs 41% среди женщин) и просыпаются в хорошем настроении (40% vs 31% среди женщин). Для женщин, напротив, характерен неспокойный сон: более половины россиянок часто просыпаются по ночам (53%), а каждая четвертая с утра в плохом настроении (26%)", - уточняется в материалах.Подавленное состояние с утра свойственно также жителям Москвы и Санкт-Петербурга и активным потребителям интернета - по 31%, следует из исследования.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, вциом, санкт-петербург, москва