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Половина россиян крепко спит по ночам, показал опрос ВЦИОМ
Половина россиян крепко спит по ночам, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 14.03.2022
Половина россиян крепко спит по ночам, показал опрос ВЦИОМ
Каждый второй россиянин заявил, что спит крепко по ночам, причем количество таких людей с каждым годом уменьшается, следует из данных опроса Всероссийского... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T03:06
2022-03-14T03:06
2022-03-14T03:07
общество
вциом
санкт-петербург
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Каждый второй россиянин заявил, что спит крепко по ночам, причем количество таких людей с каждым годом уменьшается, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).При этом более трети респондентов с утра обычно находятся в бодром настроении. Уточняется, что за последние два пандемийных года в два раза выросла доля просыпающихся в плохом настроении - с 11% до 22% россиян."Похвастаться хорошим сном могут в первую очередь мужчины: как правило, они крепко спят по ночам (60% vs 41% среди женщин) и просыпаются в хорошем настроении (40% vs 31% среди женщин). Для женщин, напротив, характерен неспокойный сон: более половины россиянок часто просыпаются по ночам (53%), а каждая четвертая с утра в плохом настроении (26%)", - уточняется в материалах.Подавленное состояние с утра свойственно также жителям Москвы и Санкт-Петербурга и активным потребителям интернета - по 31%, следует из исследования.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, вциом, санкт-петербург, москва
03:06 14.03.2022 (обновлено: 03:07 14.03.2022)
Половина россиян крепко спит по ночам, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что 44 процента россиян в последнее время плохо спят по ночам
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Каждый второй россиянин заявил, что спит крепко по ночам, причем количество таких людей с каждым годом уменьшается, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"В целом только каждый второй опрошенный (50%) крепко спит по ночам. Доля тех, у кого сон крепкий, за последние девять лет снизилась с 59% до 50%. Плохо спят в последнее время 44% опрошенных", - говорится в исследовании.
При этом более трети респондентов с утра обычно находятся в бодром настроении. Уточняется, что за последние два пандемийных года в два раза выросла доля просыпающихся в плохом настроении - с 11% до 22% россиян.
"Похвастаться хорошим сном могут в первую очередь мужчины: как правило, они крепко спят по ночам (60% vs 41% среди женщин) и просыпаются в хорошем настроении (40% vs 31% среди женщин). Для женщин, напротив, характерен неспокойный сон: более половины россиянок часто просыпаются по ночам (53%), а каждая четвертая с утра в плохом настроении (26%)", - уточняется в материалах.
Подавленное состояние с утра свойственно также жителям Москвы
и Санкт-Петербурга
и активным потребителям интернета - по 31%, следует из исследования.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов.
Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.