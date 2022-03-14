https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778157782.html

Последствия санкций Запада против России чувствуются везде, заявил Шольц

Последствия санкций Запада против России чувствуются везде, заявил Шольц - РИА Новости, 14.03.2022

Последствия санкций Запада против России чувствуются везде, заявил Шольц

Экономические последствия санкций Запада против России далеко идущие, они чувствуются везде в повседневной жизни, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:50

2022-03-14T20:50

2022-03-14T20:50

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

москва

россия

евросоюз

дмитрий биричевский

олаф шольц

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АНКАРА, 14 мар - РИА Новости. Экономические последствия санкций Запада против России далеко идущие, они чувствуются везде в повседневной жизни, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Важно, что Европейский союз, Германия, США и другие друзья приняли решение принять очень жесткие, очень прицельные санкции. Они вносят вклад в то, что ситуация развивается драматичнее, чем, возможно, ожидала Россия. Экономические последствия этих санкций очень далеко идущие, они чувствуются везде в повседневной жизни, возможности экономического развития в России находятся в непосредственной опасности. Мы делаем это все, чтобы, в первую очередь, было перемирие, а после войны было бы соглашение, которое Украина со своей перспективы могла бы реально подписать", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Он отметил также, что Украина должна сама определять свое будущее и такие посредники, как Германия и Франция, не могут принять решения за руководство Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. В настоящее время санкции затрагивают 862 человека и 53 организации. Речь идет о высшем руководстве России, крупных политиках и бизнесменах, военных и банкирах. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778083390.html

https://ria.ru/20220314/gaz-1778084246.html

https://ria.ru/20220314/integratsiya-1778098538.html

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Петр Попадюк

реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, москва, россия, евросоюз, дмитрий биричевский, олаф шольц, в мире