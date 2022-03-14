https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html

Заменили своим: какие отрасли в России неуязвимы для санкций

Заменили своим: какие отрасли в России неуязвимы для санкций - РИА Новости, 14.03.2022

Заменили своим: какие отрасли в России неуязвимы для санкций

Запад блокирует российские банки, платежные системы отказываются работать в стране. Под угрозой срыва любые торговые отношения. Однако не все сферы столь... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:00

2022-03-14T08:00

2022-03-14T08:05

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

армения

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Запад блокирует российские банки, платежные системы отказываются работать в стране. Под угрозой срыва любые торговые отношения. Однако не все сферы столь уязвимы — Москва извлекла уроки из опыта 2014-го. РИА Новости разбиралось, какие отечественные сектора оказались готовы к санкциям, а какие — нет.С картами на выходМеждународные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard ушли из российских банков. Но избавляться от "пластика" не стоит. Внутри страны все работает — операции обеспечивает Национальная система платежных карт (НСПК).Когда срок действия истечет, просто выпустят новые карты, но уже на базе отечественной инфраструктуры. Другое дело за границей — там Visa и Mastercard, эмитированные в России, уже непригодны.К этому в стране готовы с 2014-го — когда МПС прекратили обслуживать карты банков "Россия", "Северный морской путь", Собинбанка, Инвесткапиталбанка, чьи акционеры попали под санкции.Тогда-то и создали НСПК — оператора карт "Мир", которые выпускают с 2015-го. На них перечисляют зарплаты бюджетникам, пенсии, пособия, стипендии. Летом прошлого года "Мир" был у каждого второго россиянина. На конец третьего квартала доля этой системы по выпуску превысила 32 процента, по объему платежей — четверть."Мир" сейчас эмитируют и принимают более 270 банков, в том числе 23 иностранных. Теперь спрос вырос в разы. В России этот "пластик" работает без ограничений. Также им можно пользоваться в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.Еще есть мобильный кошелек Mir Pay, доступный на смартфонах с Android от версии 6.0 с поддержкой NFC.Кроме того, с 2019-го ЦБ развивает систему быстрых платежей, через которую переводят деньги по номеру телефона и оплачивают покупки в магазинах по QR-коду.По китайскому "пластику"Для выезжающих за рубеж банки активно выпускают карты китайской платежной системы UnionPay или кобейджинговые (совместные) "UnionPay — Мир". "Их принимают в 180 странах, в том числе в США и ЕС", — отмечает Ксения Артемьева, операционный директор финтехплатформы "Фаст Ривер".Китайский "пластик" выдают в Россельхозбанке, Газпромбанке, Почта Банке, банках "Солидарность", "Санкт-Петербург", "Открытие", "Приморье", "Зенит", Промсвязьбанке, ВБРР, Примсоцбанке.Эмитировать кобейджинговые карты планируют "Сбер", Тинькофф-банк, Альфа-банк, Газпромбанк, МКБ и Райффайзенбанк. В странах, где действует "Мир", можно получить карту в цифровом виде через банковское приложение, загрузить в мобильный кошелек и оплачивать покупки безналично.Отключение от межбанковской системы SWIFT усложнит международные расчеты и работу всех отраслей, так или иначе связанных с валютой. Сильнее всего — финансовый сектор и экспорт. Однако и здесь есть чем ответить.Во-первых, это не коснется внутрироссийских операций. Для внешней торговли есть китайская CIPS, индийская SFMS. Российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС) позволит отечественным банкам работать бесперебойно, заверила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.К СПФС можно присоединиться из-за границы. К слову, уже сейчас подключены Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения, Таджикистан, а также Куба.Со временем СПФС заменит SWIFT, говорят аналитики. Но европейские банки просто отказываются принимать и зачислять платежи российских партнеров. Боятся попасть под какие-либо ограничения со стороны своего регулятора.Отстающая техника и растущее продовольствиеОсобенно заметны успехи импортозамещения в сельском хозяйстве и животноводстве. Так, в 2020-м экспорт продовольствия впервые превысил импорт и достиг 30,7 миллиарда долларов. Это почти 79,5 миллиона тонн в натуральном выражении. Ввоз свинины сократился в десять раз, говядины — в два с половиной, птицы — вдвое.По поставкам говядины Россия обогнала Австралию, Аргентину и Бразилию.Меньше стали закупать иностранную молочную продукцию, сыры. Отечественные предприятия увеличили мощности на треть. Не отстают овощеводы: импорт томатов снизился на 45 процентов, яблок и груш — на 50.Однако целевых показателей еще не достигли. Мешают погода, сезонность. Как ни старайся, быстрее овощи, фрукты, ягоды не растут.К тому же семена, технику, комбайны, микрочипы по-прежнему закупаем за рубежом."Стране хватает собственных продуктов. Причем их столько, что можно активно продавать", — указывает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.Последние десять лет в сельское хозяйство активно вкладываются. Причем на начальном уровне. "Один сибирский стартап с вертикальными теплицами в прошлом году получил миллиардные инвестиции и возможность расширения во все регионы страны", — приводит пример собеседник РИА Новости.Ставку также делают на рыболовство и рыбхозы. Технологии промышленного выращивания рыбы в стране уже есть и развиваются."Кроме того, Россия способна обеспечить себя практически всеми видами металла для промышленности. Редкоземельные можно импортировать из Китая. В перспективе — собственное качественное производство микрочипов и техники", — заключает эксперт.Самое уязвимое место — технологии. Особенно микропроцессоры и программное обеспечение. Здесь, кроме разработок в области кибербезопасности, пока похвастаться нечем. Не лучше и с фармацевтикой — до сих пор преобладает импорт.При должном уровне инвестиций, компетенции и контроле ситуацию можно выправить за несколько лет. Но в условиях санкций процесс затянется.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html

россия

армения

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, армения