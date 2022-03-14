https://ria.ru/20220314/sakhar-1778052534.html
Воронежский губернатор поручил проверить цены на сахар в регионе
Воронежский губернатор поручил проверить цены на сахар в регионе - РИА Новости, 14.03.2022
Воронежский губернатор поручил проверить цены на сахар в регионе
Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил прокуратуру проверить динамику цен на сахар в регионе, сообщает облправительство. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:27
2022-03-14T13:27
2022-03-14T13:35
общество
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил прокуратуру проверить динамику цен на сахар в регионе, сообщает облправительство.По данным местных Telegram-каналов, в Воронежской области в отдельных магазинах цена килограмма сахара составила почти 80 рублей. На прошлой неделе управление ФАС по региону выдало предупреждение АО "Корпорация "Гринн" (гипермаркеты "Линия"), где ценник на сахар оказался на 33,3% выше среднего значения по Воронежу, а в понедельник предупредило торговую сеть "Европа", где сахар продавался по 80 рублей за килограмм."Губернатор Александр Гусев обратился к главному прокурору Воронежской области Николаю Савруну с просьбой организовать проверку торговых сетей на предмет возможного искусственного завышения цен на сахар", - говорится в сообщении.Между тем в Воронеже во многих магазинах торговых сетей, в которых побывал корреспондент РИА Новости, сахара на данный момент нет вообще.
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778007195.html
https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр гусев (государственный служащий)
13:27 14.03.2022 (обновлено: 13:35 14.03.2022)
Воронежский губернатор поручил проверить цены на сахар в регионе
Воронежский губернатор Гусев попросил прокуратуру проверить цены на сахар в регионе