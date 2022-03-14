Рейтинг@Mail.ru
Воронежский губернатор поручил проверить цены на сахар в регионе - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778052534.html
Воронежский губернатор поручил проверить цены на сахар в регионе
Воронежский губернатор поручил проверить цены на сахар в регионе - РИА Новости, 14.03.2022
Воронежский губернатор поручил проверить цены на сахар в регионе
Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил прокуратуру проверить динамику цен на сахар в регионе, сообщает облправительство. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:27
2022-03-14T13:35
общество
александр гусев (государственный служащий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152962/88/1529628870_0:0:2738:1541_1920x0_80_0_0_21ca722edbc532a7133cd020ebe9c4a0.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил прокуратуру проверить динамику цен на сахар в регионе, сообщает облправительство.По данным местных Telegram-каналов, в Воронежской области в отдельных магазинах цена килограмма сахара составила почти 80 рублей. На прошлой неделе управление ФАС по региону выдало предупреждение АО "Корпорация "Гринн" (гипермаркеты "Линия"), где ценник на сахар оказался на 33,3% выше среднего значения по Воронежу, а в понедельник предупредило торговую сеть "Европа", где сахар продавался по 80 рублей за килограмм."Губернатор Александр Гусев обратился к главному прокурору Воронежской области Николаю Савруну с просьбой организовать проверку торговых сетей на предмет возможного искусственного завышения цен на сахар", - говорится в сообщении.Между тем в Воронеже во многих магазинах торговых сетей, в которых побывал корреспондент РИА Новости, сахара на данный момент нет вообще.
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778007195.html
https://ria.ru/20220310/sakhar-1777553103.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152962/88/1529628870_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c55f2fc0db1a3ea119cc2256061f161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр гусев (государственный служащий)
13:27 14.03.2022 (обновлено: 13:35 14.03.2022)
 
Воронежский губернатор поручил проверить цены на сахар в регионе

Воронежский губернатор Гусев попросил прокуратуру проверить цены на сахар в регионе

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАлександр Гусев
Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Александр Гусев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил прокуратуру проверить динамику цен на сахар в регионе, сообщает облправительство.
По данным местных Telegram-каналов, в Воронежской области в отдельных магазинах цена килограмма сахара составила почти 80 рублей. На прошлой неделе управление ФАС по региону выдало предупреждение АО "Корпорация "Гринн" (гипермаркеты "Линия"), где ценник на сахар оказался на 33,3% выше среднего значения по Воронежу, а в понедельник предупредило торговую сеть "Европа", где сахар продавался по 80 рублей за килограмм.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 10:40
Новосибирская область обеспечена сахаром и другими товарами, заявили власти
"Губернатор Александр Гусев обратился к главному прокурору Воронежской области Николаю Савруну с просьбой организовать проверку торговых сетей на предмет возможного искусственного завышения цен на сахар", - говорится в сообщении.
Между тем в Воронеже во многих магазинах торговых сетей, в которых побывал корреспондент РИА Новости, сахара на данный момент нет вообще.
Сахар - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 20:10
Россия временно запретит экспорт сахара до конца августа 2022 года
 
ОбществоАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала