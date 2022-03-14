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Korean Air до мая отменила рейсы из Владивостока в Сеул
Korean Air до мая отменила рейсы из Владивостока в Сеул - РИА Новости, 14.03.2022
Korean Air до мая отменила рейсы из Владивостока в Сеул
Южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T05:48
2022-03-14T05:50
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул, сообщили РИА Новости в представительствах перевозчиков.На прошлой неделе глава агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков сообщал, что рейсы в Сеул этих двух компаний – последние международные, оставшиеся в расписании аэропорта Владивостока. Он отмечал, что сейчас это один из немногих возможных маршрутов за рубеж.По его словам, на сайте авиакомпании сейчас нет возможности бронирования. "Пока в системе есть рейсы на май, но их судьба не ясна. Если вопрос со страховыми компаниями не решится, то рейсы на май могут тоже попасть под отмену. Страховые не страхуют борты, которые летят на территорию РФ", - уточнил собеседник.В представительстве Air Busan во Владивостоке РИА Новости сообщили, что пока продажи авиабилетов на рейс Владивосток-Сеул приостановлены. "Мы ждём ответа до завтра, тогда будет точная информация", - добавил собеседник. Там пояснили, что под отмену могут попасть рейсы, билеты на которые уже проданы.
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владивосток, сеул, в мире
05:48 14.03.2022 (обновлено: 05:50 14.03.2022)
 
Korean Air до мая отменила рейсы из Владивостока в Сеул

Южнокорейская авиакомпания Korean Air до мая отменила рейсы из Владивостока в Сеул

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСамолет национальной авиакомпании Южной Кореи Korean Air
Самолет национальной авиакомпании Южной Кореи Korean Air - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Самолет национальной авиакомпании Южной Кореи Korean Air
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул, сообщили РИА Новости в представительствах перевозчиков.
На прошлой неделе глава агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков сообщал, что рейсы в Сеул этих двух компаний – последние международные, оставшиеся в расписании аэропорта Владивостока. Он отмечал, что сейчас это один из немногих возможных маршрутов за рубеж.
"Сейчас в системе проходят отмены для тех пассажиров, которые приобрели билет. Рейс на 22 марта отменен, до конца апреля рейсы отменены", - сказал РИА Новости сотрудник представительства Korean Air во Владивостоке.
По его словам, на сайте авиакомпании сейчас нет возможности бронирования. "Пока в системе есть рейсы на май, но их судьба не ясна. Если вопрос со страховыми компаниями не решится, то рейсы на май могут тоже попасть под отмену. Страховые не страхуют борты, которые летят на территорию РФ", - уточнил собеседник.
В представительстве Air Busan во Владивостоке РИА Новости сообщили, что пока продажи авиабилетов на рейс Владивосток-Сеул приостановлены. "Мы ждём ответа до завтра, тогда будет точная информация", - добавил собеседник. Там пояснили, что под отмену могут попасть рейсы, билеты на которые уже проданы.
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