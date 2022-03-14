https://ria.ru/20220314/reysy-1777981309.html

Korean Air до мая отменила рейсы из Владивостока в Сеул

Korean Air до мая отменила рейсы из Владивостока в Сеул - РИА Новости, 14.03.2022

Korean Air до мая отменила рейсы из Владивостока в Сеул

Южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T05:48

2022-03-14T05:48

2022-03-14T05:50

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул, сообщили РИА Новости в представительствах перевозчиков.На прошлой неделе глава агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков сообщал, что рейсы в Сеул этих двух компаний – последние международные, оставшиеся в расписании аэропорта Владивостока. Он отмечал, что сейчас это один из немногих возможных маршрутов за рубеж.По его словам, на сайте авиакомпании сейчас нет возможности бронирования. "Пока в системе есть рейсы на май, но их судьба не ясна. Если вопрос со страховыми компаниями не решится, то рейсы на май могут тоже попасть под отмену. Страховые не страхуют борты, которые летят на территорию РФ", - уточнил собеседник.В представительстве Air Busan во Владивостоке РИА Новости сообщили, что пока продажи авиабилетов на рейс Владивосток-Сеул приостановлены. "Мы ждём ответа до завтра, тогда будет точная информация", - добавил собеседник. Там пояснили, что под отмену могут попасть рейсы, билеты на которые уже проданы.

https://ria.ru/20220314/aviasoobschenie-1777977249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владивосток, сеул, в мире