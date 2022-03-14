https://ria.ru/20220314/renysy-1778015132.html
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Казахстан до конца апреля
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Казахстан до конца апреля - РИА Новости, 14.03.2022
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Казахстан до конца апреля
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет рейсы в Казахстан до 30 апреля, уточняет перевозчик. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:11
2022-03-14T11:11
2022-03-14T12:40
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет рейсы в Казахстан до 30 апреля, уточняет перевозчик."В связи с текущей геополитической обстановкой авиакомпания вынуждена приостановить полетную программу в Казахстан до 30 апреля 2022 года. Если ваш рейс отменен, вы можете переоформить билет с вылетом до 30.05.2022 по месту приобретения, обратиться в службу поддержки пассажиров - в связи с большим количеством обращений просим вас отложить звонок, если ваш вылет не в ближайшие 48 часов, - либо оформить возврат денежных средств", - говорится в сообщении компании.В минувшую пятницу "Уральские авиалинии" объявили, что открывают дополнительные рейсы в Казахстан.В четверг директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный в ходе конференции MRO Russia & CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, казахстан, уральские авиалинии, россия
11:11 14.03.2022 (обновлено: 12:40 14.03.2022)
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Казахстан до конца апреля
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Казахстан до конца апреля
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар - РИА Новости.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет рейсы в Казахстан до 30 апреля, уточняет
перевозчик.
"В связи с текущей геополитической обстановкой авиакомпания вынуждена приостановить полетную программу в Казахстан до 30 апреля 2022 года. Если ваш рейс отменен, вы можете переоформить билет с вылетом до 30.05.2022 по месту приобретения, обратиться в службу поддержки пассажиров - в связи с большим количеством обращений просим вас отложить звонок, если ваш вылет не в ближайшие 48 часов, - либо оформить возврат денежных средств", - говорится в сообщении компании.
В минувшую пятницу "Уральские авиалинии
" объявили, что открывают дополнительные рейсы в Казахстан.
В четверг директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный в ходе конференции MRO Russia & CIS заявил, что "Уральские авиалинии" в условиях санкций смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.