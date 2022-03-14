https://ria.ru/20220314/remont-1778030370.html

На ремонт школ, пострадавших от паводка в Приамурье, выделили средства

На ремонт школ, пострадавших от паводка в Приамурье, выделили средства - РИА Новости, 14.03.2022

На ремонт школ, пострадавших от паводка в Приамурье, выделили средства

Амурская область получит деньги из резервного фонда правительства РФ на капитальный ремонт трёх школ, пострадавших от летнего паводка 2021 года, сообщает... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:13

2022-03-14T12:13

2022-03-14T12:13

амурская область

амурская область

зея (город)

образование - общество

зейский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мар – РИА Новости. Амурская область получит деньги из резервного фонда правительства РФ на капитальный ремонт трёх школ, пострадавших от летнего паводка 2021 года, сообщает правительство региона."На капитальный ремонт амурских школ, пострадавших от паводка прошлым летом, правительство РФ выделило 18 миллионов рублей. Мы благодарны, что на федеральном уровне не только знают о наших проблемах, но и помогают в их решении. Федеральные средства будут направлены на восстановление трёх учреждений", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство области.Орлов уточнил, что деньги на капитальный ремонт – более 9 миллионов рублей – получит Тыгдинская школа Магдагачинского района, более 7 миллионов рублей предусмотрено на школу в селе Овсянка Зейского района и около 1,5 миллиона рублей – на Сергеевскую школу Благовещенского района. Всего в трёх школах учатся 855 человек.Ремонтировать здания будут летом. Также капитально отремонтируют за счёт федерального бюджета школу номер 4 города Зея – она станет первым образовательным учреждением региона, который отремонтируют по новой федеральной программе капитальных ремонтов школ. За 2022 и 2023 годы здесь обновят все коммуникации, кровлю, внутреннюю отделку.Приамурье вошло в обновленную программу капитального ремонта школ, разработанную Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина, в ближайшие несколько лет по федеральному проекту в порядок приведут более 70 образовательных организаций области.

https://ria.ru/20220311/stroymaterialy-1777637253.html

амурская область

зея (город)

зейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, зея (город), образование - общество, зейский район