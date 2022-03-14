На ремонт школ, пострадавших от паводка в Приамурье, выделили средства
Правительство выделило деньги на ремонт трех школ в Приамурье, пострадавших от паводка
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкТерритория, затопленная в результате разлива реки в Амурской области
Территория, затопленная в результате разлива реки в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мар – РИА Новости. Амурская область получит деньги из резервного фонда правительства РФ на капитальный ремонт трёх школ, пострадавших от летнего паводка 2021 года, сообщает правительство региона.
"На капитальный ремонт амурских школ, пострадавших от паводка прошлым летом, правительство РФ выделило 18 миллионов рублей. Мы благодарны, что на федеральном уровне не только знают о наших проблемах, но и помогают в их решении. Федеральные средства будут направлены на восстановление трёх учреждений", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство области.
Орлов уточнил, что деньги на капитальный ремонт – более 9 миллионов рублей – получит Тыгдинская школа Магдагачинского района, более 7 миллионов рублей предусмотрено на школу в селе Овсянка Зейского района и около 1,5 миллиона рублей – на Сергеевскую школу Благовещенского района. Всего в трёх школах учатся 855 человек.
Ремонтировать здания будут летом. Также капитально отремонтируют за счёт федерального бюджета школу номер 4 города Зея – она станет первым образовательным учреждением региона, который отремонтируют по новой федеральной программе капитальных ремонтов школ. За 2022 и 2023 годы здесь обновят все коммуникации, кровлю, внутреннюю отделку.
Приамурье вошло в обновленную программу капитального ремонта школ, разработанную Минпросвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина, в ближайшие несколько лет по федеральному проекту в порядок приведут более 70 образовательных организаций области.