https://ria.ru/20220314/regiony-1777972309.html

Названы самые закредитованные российские регионы в 2022 году

Названы самые закредитованные российские регионы в 2022 году - РИА Новости, 14.03.2022

Названы самые закредитованные российские регионы в 2022 году

Самая высокая закредитованность среди российских регионов в начале этого года отмечена в Калмыкии, самая низкая – в Ингушетии, причем разница между показателями РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T00:07

2022-03-14T00:07

2022-03-14T00:13

россия

экономика

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Самая высокая закредитованность среди российских регионов в начале этого года отмечена в Калмыкии, самая низкая – в Ингушетии, причем разница между показателями в этих субъектах оказалась восьмикратной, свидетельствует исследование РИА Новости*.Нестабильная ситуацияЭксперты прогнозируют, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе экономическая ситуация в России будет находиться в условиях достаточно высоких рисков, связанных с геополитикой. Вероятно, будет наблюдаться рост безработицы, а зарплаты в ряде секторов станут расти медленнее инфляции.На этом фоне ситуация с потребительским кредитованием выглядит очень неопределенной. С одной стороны, высокие ставки и турбулентность в экономике будут сдерживать потребительское кредитование, а с другой стороны, обесценение кредитов и сокращение доходов могут подталкивать некоторых людей наращивать свою задолженность перед банками.Статистика показывает, что в 2021 году на фоне активизации экономики и невысоких процентных ставок потребительское кредитование демонстрировало стремительный рост. Значительную роль в этом также сыграла льготная ипотека. В последние месяцы начавшийся подъем процентных ставок поторопил многих взять кредиты по хорошим ставкам перед повышением.В новых экономических реалиях важно понимать в каких регионах и городах ситуация с закредитованностью населения выглядит достаточно серьезной, а где банковские долги населения не угрожают проблемой личных банкротств и большим количеством неплатежей, отмечают аналитики.Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости составили пятый ежегодный рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация с долговой нагрузкой населения в регионах РФ характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 12% до 104%.Как считали рейтингРасчет уровня закредитованности населения в регионах, произведенный РИА Новости на основе данных Центробанка РФ и Росстата, оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты. Объем кредитов населения брался из статистических данных Центробанка РФ, а зарплаты и количество экономически активного населения - на основе статистики Росстата.Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 2021 год, а задолженность по банковским кредитам - на 1 февраля 2022 года. В расчётах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.Кавказ наименее закредитованОбъем задолженности по кредитам населения на 1 февраля 2022 года равнялся 24,7 триллиона рублей и за последние 12 месяцев вырос на 23,2% или на 4,7 триллиона рублей. По оценкам РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 63 тысячи рублей до 328 тысяч рублей.Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой заработанной плате, выросла достаточно быстро, достигнув уровня 55,6%. Для сравнения, в конце 2020 года соотношение было на уровне 49%, а в 2018 году – 44,9%.Регионы с минимальной закредитованностью (лидеры рейтинга) географически в основном сосредоточены на юге России. Первое место в рейтинге, как и прежде, занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12%.Низкая закредитованность населения в этом регионе, по мнению аналитиков РИА Новости, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов в регионе, и как следствие, невысокой доступностью кредитов для населения. Также в первую пятерку вошли Чеченская Республика, Крым, Дагестан и Севастополь. В этих четырех регионах уровень закредитованности экономически активного населения не превышает 32%, что заметно ниже, чем в среднем по России. Низкий уровень закредитованности в этих регионах может объясняться причинами схожими с таковыми у лидера.Первым не южным регионом с небольшой закредитованностью стал Чукотский автономный округ, в текущем рейтинге он занимает шестое место с 32,9%, а на седьмой строчке расположилась Москва, где показатель закредитованности находится на уровне 35,5%.Наиболее значительный уровень закредитованности наблюдается у следующих субъектов РФ: Калмыкия, Тыва и Удмуртская Республика. Калмыкия занимает последнее место с заметным отрывом. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 103,5%, а у второго региона с конца, Республики Тыва, – 90%. Замыкающая тройку регионов с наивысшей закредитованностью населения, Удмуртская Республика, характеризуется соотношением годовой зарплаты и среднего долга на уровне 83%.Самая высокая задолженность - на СевереКак показали исследования, в среднестатистическом регионе России объем задолженности по кредитам на душу экономически активного населения составляет чуть менее 360 тысяч рублей. Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 250-400 тысяч рублей, которым характеризовались 51 регион, и в 15 регионах долговая нагрузка находится в пределах от 100 до 250 тысяч рублей. В свою очередь задолженность свыше 400 тысяч рублей была у 15 регионов, а менее 100 тысяч – лишь у четырех регионов.Лидирует по объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина Ямало-Ненецкий автономный округ (649 тысяч рублей). На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха (Якутия) и Московская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 593, 525 и 490 тысяч рублей соответственно.Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов Ненецкий автономный округ, в котором ссудная задолженность в пересчете на одного экономически активного человека составляет 480 тысяч рублей. Таким образом, лидерами по этому показателю являются в основном северные регионы, что объясняется относительно высокими зарплатами в них, поясняют эксперты.В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали Магаданская, Тюменская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ и Санкт-Петербург. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался в диапазоне от 448 до 470 тысяч рублей. Столица России Москва занимает 12-е место по объему задолженности на одного человека - 413 тысяч рублей.Самый низкий долг населения перед банками отмечается в Республике Ингушетия, где объем кредитной задолженности на одного экономически активного жителя составляет чуть менее 39 тысячи рублей. Для сравнения, это в 17 раз меньше, чем в Ямало-Ненецком автономном округе. Второе и третье места у Чеченской Республики и Республики Дагестан, где в среднем кредитная задолженность составляет 75 и 84 тысячи рублей.Рост во всех регионахСогласно оценкам РИА Новости, медианный прирост задолженности среди всех 85 регионов России составил 55 тысяч рублей, а в 2021 году этот показатель находился на уровне 48 тысяч рублей. Таким образом, рост задолженности населения перед банками несколько ускорился, и по-прежнему задолженность росла во всех регионах.Наибольший прирост кредитной задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Сахалинской области, где задолженность за год выросла сразу на 99 тысяч рублей. Похожий результат у Ямало-Ненецкого автономного округа, который стала вторым по приросту ссудной задолженности на одного человека (+97 тысячи рублей).Также в десятке по абсолютному объему прироста кредитов: Московская область (+94,5 тысячи рублей), Москва (+93,8 тысячи рублей), Чукотский автономный округ (+93,3 тысячи рублей), Республика Хакасия (+93,1 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (+92,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (+92,1 тысячи рублей), Магаданская область (+89,6 тысячи рублей) и Ленинградская область (+86,9 тысячи рублей).В свою очередь минимальный прирост кредитной задолженности наблюдался в регионах с минимальным объемом ссудной задолженности на одного экономически активного жителя. Так, прирост задолженности менее 10 тысяч рублей на одного жителя был у Республики Ингушетия. В Чеченской Республике и в Республике Дагестан прирост составил 15,3 и 24,6 тысячи рублей соответственно.В процентном отношении наибольший прирост задолженности (более 45%) наблюдался в Севастополе и в Республике Крым, что объясняется эффектом низкой базы. Также достаточно быстро росла в последние 12 месяцев задолженность населения перед банками в Карачаево-Черкесской Республике и в Республике Дагестан.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760324513.html

https://realty.ria.ru/20220222/kolyma-1774362526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика