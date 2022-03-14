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Путин отметил важность реформы контрольно-надзорной деятельности в России - РИА Новости, 14.03.2022
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Путин отметил важность реформы контрольно-надзорной деятельности в России
Путин отметил важность реформы контрольно-надзорной деятельности в России - РИА Новости, 14.03.2022
Путин отметил важность реформы контрольно-надзорной деятельности в России
Президент РФ Владимир Путин надеется, что меры, принятые в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в России положительно скажутся на экономике страны. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:59
2022-03-14T15:59
дмитрий григоренко
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что меры, принятые в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в России положительно скажутся на экономике страны.В понедельник глава государства провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, который проинформировал его о ходе реформы контрольно-надзорной деятельности в России. В частности, Григоренко рассказал о совершенствовании работы механизма регуляторной гильотины, обязательном досудебном обжаловании результатов проверок, унификации правил введения обязательных требований для бизнеса, внедрении риск-ориентированного подхода."Это действительно очень важно. Мы годами над этим работаем. Я очень надеюсь, что и то, что было сделано в последнее время, в том числе и с вашим участием, положительно скажется на обстановке в экономике страны в целом", - сказал Путин в ходе встречи.Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила в РФ неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.
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дмитрий григоренко, владимир путин, экономика
15:59 14.03.2022
 
Путин отметил важность реформы контрольно-надзорной деятельности в России

Президент Путин отметил важность реформы контрольно-надзорной деятельности в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что меры, принятые в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в России положительно скажутся на экономике страны.
В понедельник глава государства провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, который проинформировал его о ходе реформы контрольно-надзорной деятельности в России. В частности, Григоренко рассказал о совершенствовании работы механизма регуляторной гильотины, обязательном досудебном обжаловании результатов проверок, унификации правил введения обязательных требований для бизнеса, внедрении риск-ориентированного подхода.
"Это действительно очень важно. Мы годами над этим работаем. Я очень надеюсь, что и то, что было сделано в последнее время, в том числе и с вашим участием, положительно скажется на обстановке в экономике страны в целом", - сказал Путин в ходе встречи.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила в РФ неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.
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