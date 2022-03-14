https://ria.ru/20220314/reforma-1778096525.html

Путин отметил важность реформы контрольно-надзорной деятельности в России

Путин отметил важность реформы контрольно-надзорной деятельности в России - РИА Новости, 14.03.2022

Путин отметил важность реформы контрольно-надзорной деятельности в России

Президент РФ Владимир Путин надеется, что меры, принятые в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в России положительно скажутся на экономике страны. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:59

2022-03-14T15:59

2022-03-14T15:59

дмитрий григоренко

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что меры, принятые в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в России положительно скажутся на экономике страны.В понедельник глава государства провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, который проинформировал его о ходе реформы контрольно-надзорной деятельности в России. В частности, Григоренко рассказал о совершенствовании работы механизма регуляторной гильотины, обязательном досудебном обжаловании результатов проверок, унификации правил введения обязательных требований для бизнеса, внедрении риск-ориентированного подхода."Это действительно очень важно. Мы годами над этим работаем. Я очень надеюсь, что и то, что было сделано в последнее время, в том числе и с вашим участием, положительно скажется на обстановке в экономике страны в целом", - сказал Путин в ходе встречи.Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила в РФ неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.

https://ria.ru/20220313/biznes-1777912797.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий григоренко, владимир путин, экономика