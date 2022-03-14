https://ria.ru/20220314/vstrecha-1778083780.html
Путин проводит встречу с вице-премьером Григоренко. Трансляция
Путин проводит встречу с вице-премьером Григоренко. Трансляция - РИА Новости, 14.03.2022
Путин проводит встречу с вице-премьером Григоренко. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:39
2022-03-14T15:39
2022-03-14T15:39
политика
владимир путин
дмитрий григоренко
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин встретился с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко
LIVE: Путин встретился с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко
2022-03-14T15:39
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий григоренко, видео
Путин проводит встречу с вице-премьером Григоренко. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.
2022-03-14T15:39
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PT1S
Путин проводит встречу с вице-премьером Григоренко. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.