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Пушилин назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением Киева

Пушилин назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением Киева - РИА Новости, 14.03.2022

Пушилин назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением Киева

Удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск — это военное преступление Киева, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:07

2022-03-14T13:07

2022-03-14T14:11

обострение ситуации в днр и лнр

денис пушилин

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск — это военное преступление Киева, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Чудовищное преступление киевского режима, безусловно, подпадает под военные преступления. Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал политик.В понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". По предварительным данным донецких властей, на месте падения обломков обнаружены тела 17 человек, 28 пострадали, раненые госпитализированы. Минздрав ДНР ранее сообщал о 16 жертвах. Пушилин также заявил, что среди погибших есть дети. Он назвал происшедшее "геноцидом мирных граждан", действия националистических батальонов квалифицировали как теракт, в республике объявят траур. Накануне из РСЗО "Град" обстреляли Центральную районную больницу Волновахи. По словам сотрудников медучреждения, это сделали украинские войска при отступлении с позиции. Как утверждается, перед этим они из здания и двора больницы вели огонь по бойцам ДНР, прикрываясь, как живым щитом, пациентами. Собеседники агентства насчитали как минимум шесть тел погибших. Силы ЛНР также сообщили об обнаружении места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мэр Донецка Кулемзин о последствиях удара "Точкой-У" Мэр Донецка Кулемзин рассказал РИА Новости о последствиях удара "Точкой - У" по центру города. В конце - видео обломков. Разлет поражающих элементов после удара "Точкой-У" по Донецку фиксируется в радиусе 500 м от Дома правительства. 2022-03-14T13:07 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, в мире, донецкая народная республика