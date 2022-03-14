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Пушилин назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением Киева - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/raketa-1778047643.html
Пушилин назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением Киева
Пушилин назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением Киева - РИА Новости, 14.03.2022
Пушилин назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением Киева
Удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск — это военное преступление Киева, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:07
2022-03-14T14:11
обострение ситуации в днр и лнр
денис пушилин
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск — это военное преступление Киева, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Чудовищное преступление киевского режима, безусловно, подпадает под военные преступления. Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал политик.В понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". По предварительным данным донецких властей, на месте падения обломков обнаружены тела 17 человек, 28 пострадали, раненые госпитализированы. Минздрав ДНР ранее сообщал о 16 жертвах. Пушилин также заявил, что среди погибших есть дети. Он назвал происшедшее "геноцидом мирных граждан", действия националистических батальонов квалифицировали как теракт, в республике объявят траур. Накануне из РСЗО "Град" обстреляли Центральную районную больницу Волновахи. По словам сотрудников медучреждения, это сделали украинские войска при отступлении с позиции. Как утверждается, перед этим они из здания и двора больницы вели огонь по бойцам ДНР, прикрываясь, как живым щитом, пациентами. Собеседники агентства насчитали как минимум шесть тел погибших. Силы ЛНР также сообщили об обнаружении места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
Мэр Донецка Кулемзин о последствиях удара "Точкой-У"
Мэр Донецка Кулемзин рассказал РИА Новости о последствиях удара "Точкой - У" по центру города. В конце - видео обломков. Разлет поражающих элементов после удара "Точкой-У" по Донецку фиксируется в радиусе 500 м от Дома правительства.
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денис пушилин, в мире, донецкая народная республика
13:07 14.03.2022 (обновлено: 14:11 14.03.2022)
 
Пушилин назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением Киева

Глава ДНР Пушилин назвал ракетный удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева

© РИА Новости / Максим БлиновМесто падения обломков ракеты "Точка-У" в Донецке
Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Место падения обломков ракеты "Точка-У" в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск — это военное преступление Киева, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Чудовищное преступление киевского режима, безусловно, подпадает под военные преступления. Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал политик.
В понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". По предварительным данным донецких властей, на месте падения обломков обнаружены тела 17 человек, 28 пострадали, раненые госпитализированы. Минздрав ДНР ранее сообщал о 16 жертвах. Пушилин также заявил, что среди погибших есть дети.
Он назвал происшедшее "геноцидом мирных граждан", действия националистических батальонов квалифицировали как теракт, в республике объявят траур.
Накануне из РСЗО "Град" обстреляли Центральную районную больницу Волновахи. По словам сотрудников медучреждения, это сделали украинские войска при отступлении с позиции. Как утверждается, перед этим они из здания и двора больницы вели огонь по бойцам ДНР, прикрываясь, как живым щитом, пациентами. Собеседники агентства насчитали как минимум шесть тел погибших.
Силы ЛНР также сообщили об обнаружении места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

Помещение колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района в ЛНР
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДенис ПушилинВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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