https://ria.ru/20220314/ptitseprom-1778120169.html

Птицепром Ленобласти не потерял ни одного инопартнера

Птицепром Ленобласти не потерял ни одного инопартнера - РИА Новости, 14.03.2022

Птицепром Ленобласти не потерял ни одного инопартнера

Птицеводческие хозяйства Ленинградской области выстраивают новые транспортные коридоры, практически ни один из иностранных партнеров не отказал хозяйствам в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:30

2022-03-14T17:30

2022-03-14T17:30

ленинградская область

ленинградская область

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40812/56/408125652_0:438:2083:1610_1920x0_80_0_0_5058295d1bf7352584884de8d0f2cec7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мам - РИА Новости. Птицеводческие хозяйства Ленинградской области выстраивают новые транспортные коридоры, практически ни один из иностранных партнеров не отказал хозяйствам в поставках племенного материала, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в настоящий момент хозяйства прорабатывают новые транспортные коридоры для поставки племенного материала и инкубационных яиц в Ленинградскую область."Хозяйства обеспечены кормами, ветеринарными препаратами", — отметили в обладминистрации.В Ленинградской области действуют пять промышленных птицефабрик. Две из них, "Синявинская" и "Оредеж" занимаются производством яйца, две ― "Северная" и "Русско-Высоцкая" ― производством мяса птицы, одна ― "Роскар" ― производством яйца и мяса птицы. При этом у птицефабрик "Синяивнская", "Северная" и "Роскар" есть собственные репродукторы, где выращивается родительское стадо для восполнения поголовья. За первые два месяца 2022 года объем производства мяса птицы в области составил 52,34 тысячи тонн, рост —108,2%, объем производства яиц — 552,4 миллиона штук, рост производства — 103,1%"Ленинградская область занимает первое место в России по производству яиц и пятое ― по объемам производства мяса птицы в сельхозорганизациях. По итогам 2021 года в Ленинградской области произведено 3,48 миллиарда штук яиц и 291 тысяча тонн мяса птицы", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220310/lenoblast-1777435244.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, экономика, россия