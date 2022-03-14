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В США заявили о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/peregovory-1777991966.html
В США заявили о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной
В США заявили о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 14.03.2022
В США заявили о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной
США видят со стороны России и Украины некоторые признаки готовности вести "реальные серьезные" переговоры, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:08
2022-03-14T09:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
белоруссия
луганская народная республика
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США видят со стороны России и Украины некоторые признаки готовности вести "реальные серьезные" переговоры, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.В интервью телеканалу Fox она связала наблюдаемый прогресс с "колоссальным давлением", которое оказывается на Россию, и продолжающейся военной помощью Украине."Это давление начинает иметь некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры", - сказала Шерман.При этом она обвинила президента РФ Владимира Путина в намерении "уничтожить Украину" и заявила о необходимости помогать украинцам всеми способами.Российская и украинская делегация провели в Белоруссии три раунда переговоров об урегулировании двусторонних отношений, на понедельник запланирован четвертый. Представители обеих сторон говорят о наличии в диалоге ощутимого прогресса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/peregovory-1777990638.html
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донецкая народная республика
россия
белоруссия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, белоруссия, луганская народная республика
09:08 14.03.2022 (обновлено: 09:09 14.03.2022)
 
В США заявили о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной

Замгоссекретаря США Шерман заявила о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США видят со стороны России и Украины некоторые признаки готовности вести "реальные серьезные" переговоры, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
В интервью телеканалу Fox она связала наблюдаемый прогресс с "колоссальным давлением", которое оказывается на Россию, и продолжающейся военной помощью Украине.
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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В офисе Зеленского заявили о "сдержанном оптимизме" в переговорах с Россией
"Это давление начинает иметь некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры", - сказала Шерман.
При этом она обвинила президента РФ Владимира Путина в намерении "уничтожить Украину" и заявила о необходимости помогать украинцам всеми способами.
Российская и украинская делегация провели в Белоруссии три раунда переговоров об урегулировании двусторонних отношений, на понедельник запланирован четвертый. Представители обеих сторон говорят о наличии в диалоге ощутимого прогресса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Россия настроена найти решение на переговорах с Украиной, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФБелоруссияЛуганская Народная Республика
 
 
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