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https://ria.ru/20220314/peregovory-1777976442.html
Зеленский назвал цель переговоров с Россией
Зеленский назвал цель переговоров с Россией - РИА Новости, 14.03.2022
Зеленский назвал цель переговоров с Россией
Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией ставит получение "действенных гарантий", не уточнив, каких конкретно. Зеленский также добавил, что... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T01:32
2022-03-14T02:14
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией ставит получение "действенных гарантий", не уточнив, каких конкретно. Зеленский также добавил, что задача украинской делегации на переговорах с РФ состоит в том, чтобы добиться его встречи с президентом России Владимиром Путиным."Это сложная история, тяжелый путь, но путь нужный", - сказал он о перспективе переговоров с Путиным."Касательно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители наших делегаций, делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ждут люди", - сказал Зеленский в обращении.Он отметил, что "говорить необходимо", в том числе благодаря переговорам на Украине сработали "более 10" гуманитарных коридоров, в воскресенье удалось вывезти более 5 тысяч человек.В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/dialog-1777973557.html
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луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
01:32 14.03.2022 (обновлено: 02:14 14.03.2022)
 
Зеленский назвал цель переговоров с Россией

Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией являются действенные гарантии

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией ставит получение "действенных гарантий", не уточнив, каких конкретно. Зеленский также добавил, что задача украинской делегации на переговорах с РФ состоит в том, чтобы добиться его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Наша цель - чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат, необходимые для нас. Для мира, для безопасности. Чтобы у нас были гарантии, нормальные и действенные. Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать - вот это работает, вот это гарантии", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
"Это сложная история, тяжелый путь, но путь нужный", - сказал он о перспективе переговоров с Путиным.
"Касательно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители наших делегаций, делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ждут люди", - сказал Зеленский в обращении.
Он отметил, что "говорить необходимо", в том числе благодаря переговорам на Украине сработали "более 10" гуманитарных коридоров, в воскресенье удалось вывезти более 5 тысяч человек.
В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
00:36
Захарова напомнила, что Россия до последнего призывала к диалогу по Украине
 
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