https://ria.ru/20220314/peregovory-1777976442.html

Зеленский назвал цель переговоров с Россией

Зеленский назвал цель переговоров с Россией - РИА Новости, 14.03.2022

Зеленский назвал цель переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией ставит получение "действенных гарантий", не уточнив, каких конкретно. Зеленский также добавил, что... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T01:32

2022-03-14T01:32

2022-03-14T02:14

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией ставит получение "действенных гарантий", не уточнив, каких конкретно. Зеленский также добавил, что задача украинской делегации на переговорах с РФ состоит в том, чтобы добиться его встречи с президентом России Владимиром Путиным."Это сложная история, тяжелый путь, но путь нужный", - сказал он о перспективе переговоров с Путиным."Касательно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители наших делегаций, делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ждут люди", - сказал Зеленский в обращении.Он отметил, что "говорить необходимо", в том числе благодаря переговорам на Украине сработали "более 10" гуманитарных коридоров, в воскресенье удалось вывезти более 5 тысяч человек.В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/dialog-1777973557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина