https://ria.ru/20220314/pase-1778089459.html

ПАСЕ прислала уведомление российской делегации о приостановке ее работы

ПАСЕ прислала уведомление российской делегации о приостановке ее работы - РИА Новости, 14.03.2022

ПАСЕ прислала уведомление российской делегации о приостановке ее работы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уведомила делегацию РФ о приостановке ее членства в ассамблее, решение принято по итогам заседания комитета... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:33

2022-03-14T15:33

2022-03-14T15:56

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уведомила делегацию РФ о приостановке ее членства в ассамблее, решение принято по итогам заседания комитета министров СЕ (КМСЕ), сообщил РИА Новости член делегации, сенатор Владимир Круглый."ПАСЕ уведомила делегацию РФ о приостановке ее членства в ассамблее, сразу после решения комитета министров СЕ", - сказал политик.По его словам, уведомление было направлено в Совфед и Госдуму РФ.Страсбург ранее приостановил полномочия Москвы в КМСЕ и ПАСЕ на фоне специальной операции России на Украине. МИД РФ на прошлой неделе заявил, что больше не собирается участвовать в работе Совета.В понедельник сенатор, член делегации РФ в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что делегация РФ приостанавливает работу в ПАСЕ, не будет принимать участие в заседаниях. По словам Башкина, такое решение вызвано яркой антироссийской направленностью работы ассамблеи. Он напомнил, что в данный момент руководство России, МИД РФ рассматривают вопрос о прекращении участия России в Совете Европы.

https://ria.ru/20220314/pase-1778068375.html

https://ria.ru/20220302/mid-1776069382.html

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Дарья Буймова

в мире, александр башкин, москва, россия, украина, совет федерации рф, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы