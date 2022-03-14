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ПАСЕ прислала уведомление российской делегации о приостановке ее работы - РИА Новости, 14.03.2022
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ПАСЕ прислала уведомление российской делегации о приостановке ее работы
ПАСЕ прислала уведомление российской делегации о приостановке ее работы - РИА Новости, 14.03.2022
ПАСЕ прислала уведомление российской делегации о приостановке ее работы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уведомила делегацию РФ о приостановке ее членства в ассамблее, решение принято по итогам заседания комитета... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:33
2022-03-14T15:56
в мире
александр башкин
москва
россия
украина
совет федерации рф
госдума рф
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уведомила делегацию РФ о приостановке ее членства в ассамблее, решение принято по итогам заседания комитета министров СЕ (КМСЕ), сообщил РИА Новости член делегации, сенатор Владимир Круглый."ПАСЕ уведомила делегацию РФ о приостановке ее членства в ассамблее, сразу после решения комитета министров СЕ", - сказал политик.По его словам, уведомление было направлено в Совфед и Госдуму РФ.Страсбург ранее приостановил полномочия Москвы в КМСЕ и ПАСЕ на фоне специальной операции России на Украине. МИД РФ на прошлой неделе заявил, что больше не собирается участвовать в работе Совета.В понедельник сенатор, член делегации РФ в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что делегация РФ приостанавливает работу в ПАСЕ, не будет принимать участие в заседаниях. По словам Башкина, такое решение вызвано яркой антироссийской направленностью работы ассамблеи. Он напомнил, что в данный момент руководство России, МИД РФ рассматривают вопрос о прекращении участия России в Совете Европы.
https://ria.ru/20220314/pase-1778068375.html
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в мире, александр башкин, москва, россия, украина, совет федерации рф, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы
15:33 14.03.2022 (обновлено: 15:56 14.03.2022)
 
ПАСЕ прислала уведомление российской делегации о приостановке ее работы

ПАСЕ прислала уведомление российской делегации о приостановке ее работы в ассамблее

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заседание ПАСЕ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уведомила делегацию РФ о приостановке ее членства в ассамблее, решение принято по итогам заседания комитета министров СЕ (КМСЕ), сообщил РИА Новости член делегации, сенатор Владимир Круглый.
"ПАСЕ уведомила делегацию РФ о приостановке ее членства в ассамблее, сразу после решения комитета министров СЕ", - сказал политик.
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По его словам, уведомление было направлено в Совфед и Госдуму РФ.
Страсбург ранее приостановил полномочия Москвы в КМСЕ и ПАСЕ на фоне специальной операции России на Украине. МИД РФ на прошлой неделе заявил, что больше не собирается участвовать в работе Совета.
В понедельник сенатор, член делегации РФ в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что делегация РФ приостанавливает работу в ПАСЕ, не будет принимать участие в заседаниях. По словам Башкина, такое решение вызвано яркой антироссийской направленностью работы ассамблеи. Он напомнил, что в данный момент руководство России, МИД РФ рассматривают вопрос о прекращении участия России в Совете Европы.
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В миреАлександр БашкинМоскваРоссияУкраинаСовет Федерации РФГосдума РФПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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