https://ria.ru/20220314/pase-1778088087.html
Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ
Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ - РИА Новости, 14.03.2022
Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ
Российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и не будет принимать участие в заседаниях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:30
2022-03-14T15:30
2022-03-14T18:42
парламентская ассамблея совета европы
политика
россия
совет федерации рф
александр башкин
совет европы
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и не будет принимать участие в заседаниях, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.По словам Башкина, этот шаг связан с антироссийской направленностью ассамблеи. Он напомнил, что сейчас Москва рассматривает вопрос о прекращении участия в Совете Европы.Как сообщил агентству еще один член делегации, сенатор Владимир Круглый, ПАСЕ уже уведомила российскую сторону о приостановке ее членства в ассамблее. Решение было принято по итогам заседания комитета министров СЕ (КМСЕ). Уведомление направили в Совфед и Госдуму.В свою очередь, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что Москва не участвует в работе ассамблеи и других органов Совета Европы. В ближайшее время Россия может денонсировать соглашение и выйти из организации, предположил он.Страсбург ранее приостановил полномочия Москвы в КМСЕ и ПАСЕ из-за специальной военной операции России на Украине. На прошлой неделе в МИД заявили, что больше не собираются участвовать в работе Совета.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентская ассамблея совета европы, политика, россия, совет федерации рф, александр башкин, совет европы
15:30 14.03.2022 (обновлено: 18:42 14.03.2022)
Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ
Сенатор Башкин объявил о приостановке участия российской делегации в ПАСЕ
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и не будет принимать участие в заседаниях, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
"Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ
, в пленарных заседаниях", — сказал он.
По словам Башкина, этот шаг связан с антироссийской направленностью ассамблеи. Он напомнил, что сейчас Москва рассматривает вопрос о прекращении участия в Совете Европы
.
Как сообщил агентству еще один член делегации, сенатор Владимир Круглый, ПАСЕ уже уведомила российскую сторону о приостановке ее членства в ассамблее. Решение было принято по итогам заседания комитета министров СЕ (КМСЕ). Уведомление направили в Совфед и Госдуму.
В свою очередь, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что Москва не участвует в работе ассамблеи и других органов Совета Европы. В ближайшее время Россия может денонсировать соглашение и выйти из организации, предположил он.
Страсбург
ранее приостановил полномочия Москвы
в КМСЕ и ПАСЕ из-за специальной военной операции России на Украине
. На прошлой неделе в МИД заявили, что больше не собираются участвовать в работе Совета.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.