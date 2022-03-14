https://ria.ru/20220314/otdykh-1778061603.html
Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых
Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых - РИА Новости, 14.03.2022
Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых
Правительство РФ продлевает программу по возврату половины стоимости детской путевки, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:00
2022-03-14T14:00
2022-03-14T14:07
россия
правительство рф
общество
михаил мишустин
дети
отдых
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлевает программу по возврату половины стоимости детской путевки, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Совсем скоро во многих школах начнутся весенние каникулы. Мамы и папы уже планируют, как организовать своему ребенку интересный досуг, ну и, конечно, задумываются, где дети могли бы отдохнуть летом. По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.
https://ria.ru/20220302/ostanina-1776061437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, общество, михаил мишустин, дети, отдых
14:00 14.03.2022 (обновлено: 14:07 14.03.2022)
Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых
Премьер Мишустин: правительство продлевает программу компенсаций на детский отдых
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлевает программу по возврату половины стоимости детской путевки, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Совсем скоро во многих школах начнутся весенние каникулы. Мамы и папы уже планируют, как организовать своему ребенку интересный досуг, ну и, конечно, задумываются, где дети могли бы отдохнуть летом. По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.