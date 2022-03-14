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Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых - РИА Новости, 14.03.2022
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Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых
Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых - РИА Новости, 14.03.2022
Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых
Правительство РФ продлевает программу по возврату половины стоимости детской путевки, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:00
2022-03-14T14:07
россия
правительство рф
общество
михаил мишустин
дети
отдых
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлевает программу по возврату половины стоимости детской путевки, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Совсем скоро во многих школах начнутся весенние каникулы. Мамы и папы уже планируют, как организовать своему ребенку интересный досуг, ну и, конечно, задумываются, где дети могли бы отдохнуть летом. По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.
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россия, правительство рф, общество, михаил мишустин, дети, отдых
14:00 14.03.2022 (обновлено: 14:07 14.03.2022)
 
Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых

Премьер Мишустин: правительство продлевает программу компенсаций на детский отдых

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлевает программу по возврату половины стоимости детской путевки, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Совсем скоро во многих школах начнутся весенние каникулы. Мамы и папы уже планируют, как организовать своему ребенку интересный досуг, ну и, конечно, задумываются, где дети могли бы отдохнуть летом. По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:17
В Госдуме предложили ввести сертификаты на отдых детей от 8 до 17 лет
 
РоссияПравительство РФОбществоМихаил МишустинДетиОтдых
 
 
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