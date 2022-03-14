https://ria.ru/20220314/otdykh-1778061603.html

Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых

Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых - РИА Новости, 14.03.2022

Правительство продлило программу компенсаций на детский отдых

Правительство РФ продлевает программу по возврату половины стоимости детской путевки, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:00

2022-03-14T14:00

2022-03-14T14:07

россия

правительство рф

общество

михаил мишустин

дети

отдых

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлевает программу по возврату половины стоимости детской путевки, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Совсем скоро во многих школах начнутся весенние каникулы. Мамы и папы уже планируют, как организовать своему ребенку интересный досуг, ну и, конечно, задумываются, где дети могли бы отдохнуть летом. По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20220302/ostanina-1776061437.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, правительство рф, общество, михаил мишустин, дети, отдых