10:05 14.03.2022 (обновлено: 10:20 14.03.2022)
В МИД потребовали от генсека ООН большей настойчивости для решения проблем
Глава департамента МИД Ильичев потребовал от Гутерреша настойчивости для решения проблем
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия требует от генсека ООН Антониу Гутерреша более настойчивых действия для решения проблем, вызванных неконструктивной линией США, в том числе вопроса с выдачей виз российским дипломатам, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.
"Со своей стороны активно противодействуем неконструктивной линии американцев, регулярно поднимая данный вопрос на заседаниях соответствующих профильных органов, в частности, в комитете Генассамблеи по сношениям со страной пребывания, а также в главных комитетах ГА ООН. Требуем от генсекретаря ООН более настойчивых действий в целях решения накопившихся проблем", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос о высылке российских дипломатов из ООН и отказах в выдаче американских виз дипломатам из РФ, которые едут работать в ООН.
"Продолжим придавать этому вопросу первостепенное значение", - добавил Ильичев.
Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон ранее назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ". Позже официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации.
МИД РФ пообещал ответить на эти шаги США и призвал Вашингтон проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, очевидны - нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить позиции России, лишить возможности полноценно работать на площадке ООН.