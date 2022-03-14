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Петр Ильичев: Минские соглашения по Украине реанимировать не получится

Петр Ильичев: Минские соглашения по Украине реанимировать не получится - РИА Новости, 14.03.2022

Петр Ильичев: Минские соглашения по Украине реанимировать не получится

Киев много лет занимался саботажем своих обязательств в рамках минских соглашений, в данный момент Москва не видит возможность для их реанимирования, заявил в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:00

2022-03-14T10:00

2022-03-14T10:17

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Киев много лет занимался саботажем своих обязательств в рамках минских соглашений, в данный момент Москва не видит возможность для их реанимирования, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Дипломат рассказал, от чего зависит урегулирование на Украине, потребует ли возможное соглашение Москвы и Киева одобрения СБ ООН, и ответил на вопрос, согласится ли Россия на отправку миротворцев ООН на Украину.— Согласится ли Россия с вновь выдвинутой Киевом инициативой направления миротворцев ООН на Украину? Стоило бы ими заменить уехавших наблюдателей ОБСЕ? Москва проголосует против, если вопрос будет озвучен в СБ ООН?— Данный вопрос на повестке дня СБ ООН или каких-либо других международных площадок пока не стоит. Мы не видим оснований для такого решения с учетом того, что ситуация полностью контролируется ВС России в соответствии с целями и задачами специальной военной операции. Кстати говоря, в ходе указанной операции Минобороны России находится в тесной координации с представителями ООН, в частности Управлением по координации гуманитарных вопросов для оперативного решения задач гуманитарного реагирования. Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной Организации.— Потребуется ли принятие резолюции СБ ООН, которая закрепит договоренности между Россией и Украиной в случае их достижения?— В настоящий момент, когда стороны еще не достигли конкретных договоренностей, говорить о принятии резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы их официально зафиксировала, преждевременно. Хотя исключать такое развитие не стоило бы. Напомню, что минские соглашения были одобрены резолюцией 2202, это, однако, никак не сказалось на их выполнении украинской стороной.В свою очередь, при рассмотрении в Совбезе гуманитарной ситуации на Украине и работы над текстом соответствующего документа совета принимаем активные усилия с тем, чтобы были учтены российские озабоченности, в том числе по обеспечению безопасности мирных граждан, находящихся на территории этой страны.— Россия неоднократно заявляла о том, что украинская сторона не выполняет Минские договоренности. Не пришло ли время поставить вопрос о прекращении действия соответствующей резолюции СБ 2202?— Украина действительно занималась многолетним саботажем своих прямых обязательств по минскому Комплексу мер, несмотря на бесчисленные переговорные раунды и призывы к их выполнению. Как мы неоднократно заявляли, мирное урегулирование конфликта в Донбассе было возможно при условии неукоснительной реализации Киевом, Донецком и Луганском минских соглашений.Однако с самого момента подписания договоренностей украинские власти открыто заявляли об их ничтожности и не желали их выполнять, категорически отказываясь от прямого диалога с Донбассом. Это привело к тому, что Комплекс мер фактически утратил силу. Мы не видим никаких предпосылок к его реанимированию.Что касается вопроса о прекращении действия резолюции СБ 2202, утвердившей минские соглашения, то для этого необходимо принятие Советом безопасности ООН нового документа. С учетом сложившейся ситуации подобный шаг представляется нам на данном этапе нереалистичным.— Есть ли перспективы у идеи переноса штаб-квартиры ООН в другую страну, учитывая проблемы в вопросе выдачи виз и высылки российских дипломатов из постпредства в Нью-Йорке?— Положительно относимся к идее о переносе штаб-квартиры ООН в нейтральное государство. Такой шаг позволил бы снять лишнее напряжение со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности. Кроме того, наша работа стала бы значительно менее политизированной, чем сейчас.В последнее время США все чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения односторонних политических выгод и оказания давления на представительства других стран. Такие действия нарушают основополагающие международно-правовые нормы, в том числе зафиксированные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.Вместе с тем в соответствии с Соглашением между ООН и правительством США от 26 июня 1947 года о месторасположении Центральных учреждений Объединенных Наций "местопребывание ООН может быть перенесено из района центральных учреждений (Нью-Йорка) только по решению Организации".Для его принятия необходимо согласие всех или, по крайней мере, большинства государств-членов ООН, мобилизовать которых в настоящее время нереалистично, в частности по причине существенных финансовых издержек подобного шага. Не в пользу инициативы играет и то, что в 2014 году завершилась капитальная реконструкция здания секретариата, включая зал Генассамблеи, который теперь соответствует всем современным техническим стандартам.Со своей стороны активно противодействуем неконструктивной линии американцев, регулярно поднимая данный вопрос на заседаниях соответствующих профильных органов, в частности в комитете Генассамблеи по сношениям со страной пребывания, а также в главных комитетах ГА ООН. Требуем от генсекретаря ООН более настойчивых действий в целях решения накопившихся проблем. Продолжим придавать этому вопросу первостепенное значение.

https://ria.ru/20220308/mirotvortsy-1777101806.html

https://ria.ru/20220313/golod-1777945868.html

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777774959.html

https://ria.ru/20220304/vysylka-1776531816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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