https://ria.ru/20220314/oon-1777998952.html

Россия поддержит идею переноса штаб-квартиры ООН, заявили в МИД

Россия поддержит идею переноса штаб-квартиры ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 14.03.2022

Россия поддержит идею переноса штаб-квартиры ООН, заявили в МИД

Россия поддерживает идею о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну, но сейчас было бы нереально получить на это согласие всех РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:58

2022-03-14T09:58

2022-03-14T15:39

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия поддерживает идею о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну, но сейчас было бы нереально получить на это согласие всех стран — членов Всемирной организации, в том числе потому, что подобный шаг связан с большими финансовыми издержками, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."Положительно относимся к идее о переносе штаб-квартиры ООН в нейтральное государство. Такой шаг позволил бы снять лишнее напряжение со сложного процесса поиска коллективных ответов на глобальные вызовы современности. Кроме того, наша работа стала бы значительно менее политизированной, чем сейчас", — сказал Ильичев.Вместе с тем, подчеркнул высокопоставленный дипломат, в соответствии с соглашением между ООН и правительством США от 26 июня 1947 года о месторасположении центральных учреждений Объединенных Наций "местопребывание ООН может быть перенесено из района центральных учреждений (Нью-Йорка) только по решению организации"."Для его принятия необходимо согласие всех или по крайней мере большинства государств — членов ООН, мобилизовать которых в настоящее время нереалистично, в частности, по причине существенных финансовых издержек подобного шага. Не в пользу инициативы играет и то, что в 2014 году завершилась капитальная реконструкция здания Секретариата, включая зал Генассамблеи, который теперь соответствует всем современным техническим стандартам", — добавил Ильичев.На прошлой неделе спецбортом из США в Россию прибыли российские дипломаты, работавшие в постпредстве при ООН. В США их обвинили в шпионаже и решили выслать из страны. Всего Нью-Йорк покинули около 50 человек, учитывая членов семей.Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон ранее назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ".Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик позже сообщил, что США высылают также российского сотрудника Секретариата организации. МИД России пообещал ответить на эти шаги США и призвал Вашингтон проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, очевидны — нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить позиции России, лишить возможности полноценно работать на площадке ООН.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220314/oon-1777979133.html

https://ria.ru/20220314/sovbez-1777975256.html

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вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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