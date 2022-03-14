https://ria.ru/20220314/oon-1777997432.html

Договор России и Украины может потребовать одобрения ООН, заявили в МИД

Договор России и Украины может потребовать одобрения ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 14.03.2022

Договор России и Украины может потребовать одобрения ООН, заявили в МИД

РФ не исключает, что возможная договоренность об урегулировании между Москвой и Киевом потребует утверждения резолюцией СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:47

2022-03-14T09:47

2022-03-14T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид слуцкий (политик)

россия

белоруссия

украина

совет безопасности оон

оон

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ не исключает, что возможная договоренность об урегулировании между Москвой и Киевом потребует утверждения резолюцией СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев."В настоящий момент, когда стороны еще не достигли конкретных договоренностей, говорить о принятии резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы их официально зафиксировала, преждевременно. Хотя исключать такое развитие не стоило бы", - сказал Ильичев.При этом он подчеркнул, что хоть минские соглашения и были одобрены резолюцией СБ ООН 2202, "это однако никак не сказалось на их выполнении украинской стороной".В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее украинская сторона сообщила, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220314/peregovory-1777991966.html

https://ria.ru/20220313/progress-1777935859.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, леонид слуцкий (политик), россия, белоруссия, украина, совет безопасности оон, оон, госдума рф