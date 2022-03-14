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Договор России и Украины может потребовать одобрения ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/oon-1777997432.html
Договор России и Украины может потребовать одобрения ООН, заявили в МИД
Договор России и Украины может потребовать одобрения ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 14.03.2022
Договор России и Украины может потребовать одобрения ООН, заявили в МИД
РФ не исключает, что возможная договоренность об урегулировании между Москвой и Киевом потребует утверждения резолюцией СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:47
2022-03-14T10:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид слуцкий (политик)
россия
белоруссия
украина
совет безопасности оон
оон
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ не исключает, что возможная договоренность об урегулировании между Москвой и Киевом потребует утверждения резолюцией СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев."В настоящий момент, когда стороны еще не достигли конкретных договоренностей, говорить о принятии резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы их официально зафиксировала, преждевременно. Хотя исключать такое развитие не стоило бы", - сказал Ильичев.При этом он подчеркнул, что хоть минские соглашения и были одобрены резолюцией СБ ООН 2202, "это однако никак не сказалось на их выполнении украинской стороной".В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее украинская сторона сообщила, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220314/peregovory-1777991966.html
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в мире, леонид слуцкий (политик), россия, белоруссия, украина, совет безопасности оон, оон, госдума рф
09:47 14.03.2022 (обновлено: 10:20 14.03.2022)
 
Договор России и Украины может потребовать одобрения ООН, заявили в МИД

В МИД не исключили, что договоренность между Россией и Украиной потребует одобрения СБ ООН

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ не исключает, что возможная договоренность об урегулировании между Москвой и Киевом потребует утверждения резолюцией СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.
"В настоящий момент, когда стороны еще не достигли конкретных договоренностей, говорить о принятии резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы их официально зафиксировала, преждевременно. Хотя исключать такое развитие не стоило бы", - сказал Ильичев.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 09:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В США заявили о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной
При этом он подчеркнул, что хоть минские соглашения и были одобрены резолюцией СБ ООН 2202, "это однако никак не сказалось на их выполнении украинской стороной".
В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее украинская сторона сообщила, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.
Читайте полный текст интервью >>
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 16:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах России и Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛеонид Слуцкий (политик)РоссияБелоруссияУкраинаСовет Безопасности ООНООНГосдума РФ
 
 
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