09:47 14.03.2022 (обновлено: 10:20 14.03.2022)
Договор России и Украины может потребовать одобрения ООН, заявили в МИД
В МИД не исключили, что договоренность между Россией и Украиной потребует одобрения СБ ООН
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ не исключает, что возможная договоренность об урегулировании между Москвой и Киевом потребует утверждения резолюцией СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.
"В настоящий момент, когда стороны еще не достигли конкретных договоренностей, говорить о принятии резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы их официально зафиксировала, преждевременно. Хотя исключать такое развитие не стоило бы", - сказал Ильичев.
При этом он подчеркнул, что хоть минские соглашения и были одобрены резолюцией СБ ООН 2202, "это однако никак не сказалось на их выполнении украинской стороной".
В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее украинская сторона сообщила, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.