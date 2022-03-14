МИД: США используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях
Дипломат Ильичев: США используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. США все чаще злоупотребляют положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения политических выгод, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"В последнее время США все чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения односторонних политических выгод и оказания давления на представительства других стран", - сказал Ильичев.
Он отметил, что такие действия Вашингтона нарушают основополагающие международно-правовые нормы, в том числе зафиксированные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.
Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон ранее назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ".
Между тем, во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответить на эти шаги США и призвал Вашингтон проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, очевидны - нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить позиции России, лишить возможности полноценно работать на площадке ООН.