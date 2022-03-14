https://ria.ru/20220314/oon-1777979133.html

МИД: США используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях

МИД: США используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях - РИА Новости, 14.03.2022

МИД: США используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях

США все чаще злоупотребляют положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения политических выгод, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T03:40

2022-03-14T03:40

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. США все чаще злоупотребляют положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения политических выгод, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Он отметил, что такие действия Вашингтона нарушают основополагающие международно-правовые нормы, в том числе зафиксированные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.На прошлой неделе спецбортом из США в РФ прибыли российские дипломаты, работавшие в постпредстве при ООН. В США их обвинили в шпионаже и решили выслать из страны. Всего Нью-Йорк покинули около 50 человек, учитывая членов семей.Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон ранее назвала высылаемых дипломатов "оперативными сотрудниками разведки РФ".Между тем, во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответить на эти шаги США и призвал Вашингтон проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, смысл происходящего и момент, выбранный для этой сугубо враждебной акции, очевидны - нарастить давление, усилить шантаж и запугивание с целью ослабить позиции России, лишить возможности полноценно работать на площадке ООН.

https://ria.ru/20220314/sovbez-1777975256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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