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Пушилин пообещал наказать виновных в ударе "Точкой-У" по Донецку

Пушилин пообещал наказать виновных в ударе "Точкой-У" по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022

Пушилин пообещал наказать виновных в ударе "Точкой-У" по Донецку

ДНР располагает данными, позволяющими установить причастных к гибели мирных жителей из-за удара "Точкой-У", виновные не уйдут от наказания, заявил глава ДНР... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:11

2022-03-14T15:11

2022-03-14T15:15

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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донецкая народная республика

россия

денис пушилин

украина

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ДНР располагает данными, позволяющими установить причастных к гибели мирных жителей из-за удара "Точкой-У", виновные не уйдут от наказания, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева."Мы располагаем информацией, позволяющей точно установить причастных к убийству мирных жителей: зафиксированы номера данной "Точки-У". Виновные не уйдут от наказания", - отметил Пушилин в своем обращении, которое было опубликовано в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, украина