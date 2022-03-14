https://ria.ru/20220314/obstrel-1778060814.html

МИД ЛНР назвал обстрел Донецка "звериным оскалом преступных властей"

МИД ЛНР назвал обстрел Донецка "звериным оскалом преступных властей" - РИА Новости, 14.03.2022

МИД ЛНР назвал обстрел Донецка "звериным оскалом преступных властей"

Обстрел Донецка ракетой "Точка-У" является "звериным оскалом загнанных в угол преступных украинских властей", заявил в понедельник МИД Луганской народной... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:55

2022-03-14T13:55

2022-03-14T13:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство здравоохранения днр

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Обстрел Донецка ракетой "Точка-У" является "звериным оскалом загнанных в угол преступных украинских властей", заявил в понедельник МИД Луганской народной республики.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших. По предварительным данным главы ДНР Дениса Пушилина, число раненых выросло до 26, среди них один ребенок. Пушилин также заявил, что удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева."Звериный оскал загнанных в угол преступных украинских властей особо рельефно выглядит на фоне эпизодического тихого ропота "высоких представителей ООН", - прокомментировал ракетный обстрел Донецка МИД ЛНР в своём Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778039562.html

https://ria.ru/20220314/traur-1778048989.html

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Ольга Маркова

в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство здравоохранения днр, вооруженные силы рф, оон, россия