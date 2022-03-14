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Вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит, заявили в МИД

Вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит, заявили в МИД - РИА Новости, 14.03.2022

Вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит, заявили в МИД

Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:32

2022-03-14T09:32

2022-03-14T10:19

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев."Данный вопрос на повестке дня СБ ООН или каких-либо других международных площадок пока не стоит", - сказал Ильичев.Он подчеркнул, что в Москве "не видят оснований для такого решения" с учетом того, что "ситуация полностью контролируется вооруженными силами России в соответствии с целями и задачами специальной военной операции"."Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной Организации", - сказал Ильичев.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, москва, россия, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр