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Вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит, заявили в МИД - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/mirotvortsy-1777995416.html
Вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит, заявили в МИД
Вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит, заявили в МИД - РИА Новости, 14.03.2022
Вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит, заявили в МИД
Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:32
2022-03-14T10:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
москва
россия
совет безопасности оон
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев."Данный вопрос на повестке дня СБ ООН или каких-либо других международных площадок пока не стоит", - сказал Ильичев.Он подчеркнул, что в Москве "не видят оснований для такого решения" с учетом того, что "ситуация полностью контролируется вооруженными силами России в соответствии с целями и задачами специальной военной операции"."Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной Организации", - сказал Ильичев.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, москва, россия, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
09:32 14.03.2022 (обновлено: 10:19 14.03.2022)
 
Вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит, заявили в МИД

Глава департамента МИД Ильичев: вопрос об отправке миротворцев ООН на Украину не стоит

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.
"Данный вопрос на повестке дня СБ ООН или каких-либо других международных площадок пока не стоит", - сказал Ильичев.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Он подчеркнул, что в Москве "не видят оснований для такого решения" с учетом того, что "ситуация полностью контролируется вооруженными силами России в соответствии с целями и задачами специальной военной операции".
"Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной Организации", - сказал Ильичев.
Читайте полный текст интервью >>
Жизнь в освобожденных селах Донбасса
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

Мужчина в жилом доме, поврежденном в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

Женщина в часовне села Крымское, перешедшее под контроль Луганской народной республики
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

Один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

Освобожденное село Крымское в ЛНР
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

Мужчина фотографирует один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В села доставляют гуманитарную помощь.

Жители села Сопино в Донецкой народной республике у автолавки
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

Военнослужащие НМ Луганской народной республики разговаривают с местными жителями в селе Крымское
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

Жительницы села Сопино в Донецкой народной республике отмечают с подаренными цветами Международный женский день в бомбоубежище
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на брошенных позициях ВСУ в селе Крымское, перешедшее под контроль ЛНР
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

Житель села Сопино проезжает через блок-пост в Донецкой народной республике
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

Лошадь в селе Сартана в Донецкой народной республике
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

Мужчина разгружает тележку с углем у разрушенного дома в селе Талаковка в Донецкой народной республике
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

Сгоревшая военная техника в поселке Донское в Донецкой народной республике
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
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