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В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ
В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ - РИА Новости, 14.03.2022
В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ
Уголовных дела, возбужденные в отношении бывших руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по фактам госизмены и попыток захвата власти,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T07:43
2022-03-14T07:55
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 14 мар – РИА Новости. Уголовных дела, возбужденные в отношении бывших руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по фактам госизмены и попыток захвата власти, связаны с январскими событиями, произошедшими в республике, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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в мире, казахстан
07:43 14.03.2022 (обновлено: 07:55 14.03.2022)
 
В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ

Генпрокурор Казахстана Асылов: дело против Масимова связано с январскими событиями

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаКарим Масимов
Карим Масимов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Карим Масимов
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НУР-СУЛТАН, 14 мар – РИА Новости. Уголовных дела, возбужденные в отношении бывших руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по фактам госизмены и попыток захвата власти, связаны с январскими событиями, произошедшими в республике, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.
"Всего по указанным фактам (январских событий - ред.) возбуждено 3770 уголовных дел… Комитет национальной безопасности расследует 15 дел по государственной измене, попытке захвата власти, получению взятки в особо крупном размере. По этим делам бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, а также три его заместителя были арестованы с санкции суда", - сказал он в понедельник в парламенте страны.
КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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