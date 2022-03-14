https://ria.ru/20220314/masimov-1777984061.html
В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ
В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ - РИА Новости, 14.03.2022
В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ
Уголовных дела, возбужденные в отношении бывших руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по фактам госизмены и попыток захвата власти,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T07:43
2022-03-14T07:43
2022-03-14T07:55
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155196/94/1551969498_0:147:2642:1633_1920x0_80_0_0_a7f6469a3b9d309389c0c0efb3d838df.jpg
НУР-СУЛТАН, 14 мар – РИА Новости. Уголовных дела, возбужденные в отношении бывших руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по фактам госизмены и попыток захвата власти, связаны с январскими событиями, произошедшими в республике, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20220302/kazakhstan-1776015309.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155196/94/1551969498_0:0:2642:1983_1920x0_80_0_0_884a6ecbb7c73cd57577bad150805e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
07:43 14.03.2022 (обновлено: 07:55 14.03.2022)
В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ
Генпрокурор Казахстана Асылов: дело против Масимова связано с январскими событиями
НУР-СУЛТАН, 14 мар – РИА Новости. Уголовных дела, возбужденные в отношении бывших руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по фактам госизмены и попыток захвата власти, связаны с январскими событиями, произошедшими в республике, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.
"Всего по указанным фактам (январских событий - ред.) возбуждено 3770 уголовных дел… Комитет национальной безопасности расследует 15 дел по государственной измене, попытке захвата власти, получению взятки в особо крупном размере. По этим делам бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, а также три его заместителя были арестованы с санкции суда", - сказал он в понедельник в парламенте страны.
КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
Массовые протесты в Казахстане
начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.