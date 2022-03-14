https://ria.ru/20220314/masimov-1777984061.html

В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ

В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ - РИА Новости, 14.03.2022

В Казахстане прокомментировали уголовное дело против экс-председателя КНБ

Уголовных дела, возбужденные в отношении бывших руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по фактам госизмены и попыток захвата власти,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T07:43

2022-03-14T07:43

2022-03-14T07:55

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155196/94/1551969498_0:147:2642:1633_1920x0_80_0_0_a7f6469a3b9d309389c0c0efb3d838df.jpg

НУР-СУЛТАН, 14 мар – РИА Новости. Уголовных дела, возбужденные в отношении бывших руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по фактам госизмены и попыток захвата власти, связаны с январскими событиями, произошедшими в республике, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220302/kazakhstan-1776015309.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, казахстан