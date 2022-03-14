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Пасечник утвердил награду Героя ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/lnr-1778078559.html
Пасечник утвердил награду Героя ЛНР
Пасечник утвердил награду Героя ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022
Пасечник утвердил награду Героя ЛНР
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник учредил высшую награду "Герой Луганской народной республики". РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:54
2022-03-14T14:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник учредил высшую награду "Герой Луганской народной республики"."Мною подписан указ и учреждена высшая награда Луганской народной республики – это "Герой Луганской народной республики". В ближайшее время военнослужащие, которые достойны этой награды, будут ею награждены", - заявил он в понедельник журналистам.
https://ria.ru/20220306/zhoga-1776968697.html
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
14:54 14.03.2022
 
Пасечник утвердил награду Героя ЛНР

Глава ЛНР Пасечник утвердил высшую награду — Героя Луганской народной республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник учредил высшую награду "Герой Луганской народной республики".
"Мною подписан указ и учреждена высшая награда Луганской народной республики – это "Герой Луганской народной республики". В ближайшее время военнослужащие, которые достойны этой награды, будут ею награждены", - заявил он в понедельник журналистам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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