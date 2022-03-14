https://ria.ru/20220314/lnr-1778078559.html

Пасечник утвердил награду Героя ЛНР

Пасечник утвердил награду Героя ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022

Пасечник утвердил награду Героя ЛНР

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник учредил высшую награду "Герой Луганской народной республики". РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:54

2022-03-14T14:54

2022-03-14T14:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник учредил высшую награду "Герой Луганской народной республики"."Мною подписан указ и учреждена высшая награда Луганской народной республики – это "Герой Луганской народной республики". В ближайшее время военнослужащие, которые достойны этой награды, будут ею награждены", - заявил он в понедельник журналистам.

https://ria.ru/20220306/zhoga-1776968697.html

луганская народная республика

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр