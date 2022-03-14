https://ria.ru/20220314/kredity-1778000469.html
Правительство определило максимумы займов для кредитных каникул
Правительство определило максимумы займов для кредитных каникул - РИА Новости, 14.03.2022
Правительство определило максимумы займов для кредитных каникул
Правительство РФ утвердило параметры займов для обращения граждан за "кредитными каникулами", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:08
2022-03-14T10:08
2022-03-14T10:08
правительство рф
экономика
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило параметры займов для обращения граждан за "кредитными каникулами", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением "кредитных каникул", - говорится в сообщении.Так, для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: для физических лиц - 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 350 тысяч, для кредитных карт - 100 тысяч, для автомобильных кредитов - 700 тысяч рублей.Также по ипотечным кредитам для Москвы установлен лимит в размере 6 миллионов рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа - 4 миллиона, для остальной России - 3 миллиона рублей.Уточняется, что решение принято в рамках комплекса мер "поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций".Добавляется, что по условиям программы заёмщики имеют право обратиться за "кредитными каникулами" до 30 сентября при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев, а "кредитные каникулы" распространяются на займы, выданные до 1 марта.
https://ria.ru/20220314/minfin-1777991174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, экономика, россия
Правительство определило максимумы займов для кредитных каникул
Правительство определило максимумы займов для обращения россиян за кредитными каникулами
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило параметры займов для обращения граждан за "кредитными каникулами", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением "кредитных каникул", - говорится в сообщении
.
Так, для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: для физических лиц - 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 350 тысяч, для кредитных карт - 100 тысяч, для автомобильных кредитов - 700 тысяч рублей.
Также по ипотечным кредитам для Москвы
установлен лимит в размере 6 миллионов рублей, для Московской области
, Санкт-Петербурга
и регионов Дальневосточного федерального округа - 4 миллиона, для остальной России
- 3 миллиона рублей.
Уточняется, что решение принято в рамках комплекса мер "поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций".
Добавляется, что по условиям программы заёмщики имеют право обратиться за "кредитными каникулами" до 30 сентября при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев, а "кредитные каникулы" распространяются на займы, выданные до 1 марта.