https://ria.ru/20220314/kredity-1778000469.html

Правительство определило максимумы займов для кредитных каникул

Правительство определило максимумы займов для кредитных каникул - РИА Новости, 14.03.2022

Правительство определило максимумы займов для кредитных каникул

Правительство РФ утвердило параметры займов для обращения граждан за "кредитными каникулами", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:08

2022-03-14T10:08

2022-03-14T10:08

правительство рф

экономика

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило параметры займов для обращения граждан за "кредитными каникулами", соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением "кредитных каникул", - говорится в сообщении.Так, для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: для физических лиц - 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 350 тысяч, для кредитных карт - 100 тысяч, для автомобильных кредитов - 700 тысяч рублей.Также по ипотечным кредитам для Москвы установлен лимит в размере 6 миллионов рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа - 4 миллиона, для остальной России - 3 миллиона рублей.Уточняется, что решение принято в рамках комплекса мер "поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций".Добавляется, что по условиям программы заёмщики имеют право обратиться за "кредитными каникулами" до 30 сентября при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев, а "кредитные каникулы" распространяются на займы, выданные до 1 марта.

https://ria.ru/20220314/minfin-1777991174.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, экономика, россия