https://ria.ru/20220314/kosachev-1778141846.html
Россия не вносила взнос в Совет Европы за этот год, сообщил Косачев
Россия не вносила взнос в Совет Европы за этот год, сообщил Косачев - РИА Новости, 14.03.2022
Россия не вносила взнос в Совет Европы за этот год, сообщил Косачев
Россия не вносила свой взнос в 33 миллиона евро в Совет Европы в этом году, при выходе из состава организации Москва прекратит работу во всех ее структурах,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:15
2022-03-14T19:15
2022-03-14T19:45
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия не вносила свой взнос в 33 миллиона евро в Совет Европы в этом году, при выходе из состава организации Москва прекратит работу во всех ее структурах, включая ПАСЕ, заявил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В соответствии со статьей 7 Устава СЕ государство выходит из Совета Европы и, разумеется, прекращает участие во всех его структурах, включая ПАСЕ", - сказал сенатор, отвечая на вопрос о перспективах выхода России из состава участников ассамблеи.Он также отметил, что "взнос за этот год Россия не вносила, это 33 миллиона евро". Государства-члены СЕ вносят взносы до 1 июля, пояснил сенатор."Не вижу смысла его вносить, если будет принято решение о выходе России из СЕ", - заключил Косачев.Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться.Сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявлял, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.
https://ria.ru/20220314/pase-1778088087.html
https://ria.ru/20220314/pase-1778068375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет европы, россия, парламентская ассамблея совета европы, русский язык в мире, совет федерации рф, константин косачев, в мире
19:15 14.03.2022 (обновлено: 19:45 14.03.2022)
Россия не вносила взнос в Совет Европы за этот год, сообщил Косачев
Сенатор Косачев: Россия не вносила взнос в 33 миллиона евро в Совет Европы за этот год
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия не вносила свой взнос в 33 миллиона евро в Совет Европы в этом году, при выходе из состава организации Москва прекратит работу во всех ее структурах, включая ПАСЕ, заявил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"В соответствии со статьей 7 Устава СЕ государство выходит из Совета Европы и, разумеется, прекращает участие во всех его структурах, включая ПАСЕ", - сказал сенатор, отвечая на вопрос о перспективах выхода России из состава участников ассамблеи.
Он также отметил, что "взнос за этот год Россия не вносила, это 33 миллиона евро". Государства-члены СЕ вносят взносы до 1 июля, пояснил сенатор.
"Не вижу смысла его вносить, если будет принято решение о выходе России из СЕ", - заключил Косачев.
"Я ожидаю, что Россия выйдет из СЕ, не дожидаясь чьих бы то ни было внешних решений", - добавил политик.
Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться.
Сенатор, член делегации РФ Александр Башкин
заявлял, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой
сказал РИА Новости, что делегация РФ
не участвует в работе ПАСЕ
и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.