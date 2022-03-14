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Индия полностью восстановит международное авиасообщение с 27 марта

Индия полностью восстановит международное авиасообщение с 27 марта - РИА Новости, 14.03.2022

Индия полностью восстановит международное авиасообщение с 27 марта

Индия полностью восстановит все международные авиарейсы c 27 марта, сообщил министр гражданской авиации Джйотирадитья Шиндия в ходе выступления в верхней палате РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:04

2022-03-14T19:04

2022-03-14T19:04

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мар – РИА Новости. Индия полностью восстановит все международные авиарейсы c 27 марта, сообщил министр гражданской авиации Джйотирадитья Шиндия в ходе выступления в верхней палате парламента страны."Все регулярные международные рейсы будут выполняться на 100 процентов, поскольку ситуация с коронавирусом в Индии сейчас улучшилась", — сказал Шиндия.Внутреннее и международное авиасообщение в стране было приостановлено с конца марта 2020 года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии. В середине июля министерство авиации одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — рейсов между двумя странами, позволяющих авиакомпаниям совершать оговоренное число полетов между выбранными городами. Подобные соглашения были заключены с 28 государствами.С 15 октября 2021 года Индию могут посетить иностранцы, прибывающие чартерными рейсами. На прошлой неделе Минавиации сообщило о возобновлении регулярных международных авиарейсов с 27 марта. Также отмечается, что программа "воздушных пузырей" прекратит действовать 26 марта в 23.59.

https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

индия, авиасообщение, новости - туризм, туризм, авиация, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, пассажиры