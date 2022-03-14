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Индия полностью восстановит международное авиасообщение с 27 марта
Индия полностью восстановит международное авиасообщение с 27 марта - РИА Новости, 14.03.2022
Индия полностью восстановит международное авиасообщение с 27 марта
Индия полностью восстановит все международные авиарейсы c 27 марта, сообщил министр гражданской авиации Джйотирадитья Шиндия в ходе выступления в верхней палате РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:04
2022-03-14T19:04
2022-03-14T19:04
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мар – РИА Новости. Индия полностью восстановит все международные авиарейсы c 27 марта, сообщил министр гражданской авиации Джйотирадитья Шиндия в ходе выступления в верхней палате парламента страны."Все регулярные международные рейсы будут выполняться на 100 процентов, поскольку ситуация с коронавирусом в Индии сейчас улучшилась", — сказал Шиндия.Внутреннее и международное авиасообщение в стране было приостановлено с конца марта 2020 года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии. В середине июля министерство авиации одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — рейсов между двумя странами, позволяющих авиакомпаниям совершать оговоренное число полетов между выбранными городами. Подобные соглашения были заключены с 28 государствами.С 15 октября 2021 года Индию могут посетить иностранцы, прибывающие чартерными рейсами. На прошлой неделе Минавиации сообщило о возобновлении регулярных международных авиарейсов с 27 марта. Также отмечается, что программа "воздушных пузырей" прекратит действовать 26 марта в 23.59.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, авиасообщение, новости - туризм, туризм, авиация, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, пассажиры
Индия полностью восстановит международное авиасообщение с 27 марта
Министр: Индия полностью восстановит международные авиарейсы с 27 марта
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мар – РИА Новости. Индия полностью восстановит все международные авиарейсы c 27 марта, сообщил министр гражданской авиации Джйотирадитья Шиндия в ходе выступления в верхней палате парламента страны.
"Все регулярные международные рейсы будут выполняться на 100 процентов, поскольку ситуация с коронавирусом в Индии сейчас улучшилась", — сказал Шиндия.
Внутреннее и международное авиасообщение в стране было приостановлено с конца марта 2020 года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии. В середине июля министерство авиации одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — рейсов между двумя странами, позволяющих авиакомпаниям совершать оговоренное число полетов между выбранными городами. Подобные соглашения были заключены с 28 государствами.
С 15 октября 2021 года Индию могут посетить иностранцы, прибывающие чартерными рейсами. На прошлой неделе Минавиации сообщило о возобновлении регулярных международных авиарейсов с 27 марта. Также отмечается, что программа "воздушных пузырей" прекратит действовать 26 марта в 23.59.