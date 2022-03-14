https://ria.ru/20220314/gaz-1778084246.html
В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией
В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией - РИА Новости, 14.03.2022
В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией
Еврокомиссия (ЕК) изучит вопрос долгосрочных газовых контракты с РФ в рамках планирования снижения зависимости Евросоюза от российского "голубого топлива",... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:15
2022-03-14T15:15
2022-03-14T15:24
еврокомиссия
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
эрик мамер
урсула фон дер ляйен
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) изучит вопрос долгосрочных газовых контракты с РФ в рамках планирования снижения зависимости Евросоюза от российского "голубого топлива", сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге."Мне пока нечего сказать по этому поводу. Мы знаем об этих контрактах, есть и ряд других сфер, о которых нам необходимо подумать. Мы совершенно не наивны в этом вопросе", - ответил он на вопрос о контрактах по поставкам российского газа в ЕС, где могут быть условия "бери или плати" в контексте желания ЕК избавить ЕС от зависимости от российского газа."Никто не говорит, что это будет просто", - сказал его коллега Эрик Мамер, также комментируя ликвидацию этой зависимости ЕС.Еврокомиссия к середине мая намерена представить план, как убрать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20220314/gaz-1778006125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврокомиссия, в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, эрик мамер, урсула фон дер ляйен, цены на нефть
15:15 14.03.2022 (обновлено: 15:24 14.03.2022)
В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией
В Еврокомиссии заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией