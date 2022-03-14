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В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией - РИА Новости, 14.03.2022
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В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией
В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией - РИА Новости, 14.03.2022
В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией
Еврокомиссия (ЕК) изучит вопрос долгосрочных газовых контракты с РФ в рамках планирования снижения зависимости Евросоюза от российского "голубого топлива",... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:15
2022-03-14T15:24
еврокомиссия
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
эрик мамер
урсула фон дер ляйен
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) изучит вопрос долгосрочных газовых контракты с РФ в рамках планирования снижения зависимости Евросоюза от российского "голубого топлива", сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге."Мне пока нечего сказать по этому поводу. Мы знаем об этих контрактах, есть и ряд других сфер, о которых нам необходимо подумать. Мы совершенно не наивны в этом вопросе", - ответил он на вопрос о контрактах по поставкам российского газа в ЕС, где могут быть условия "бери или плати" в контексте желания ЕК избавить ЕС от зависимости от российского газа."Никто не говорит, что это будет просто", - сказал его коллега Эрик Мамер, также комментируя ликвидацию этой зависимости ЕС.Еврокомиссия к середине мая намерена представить план, как убрать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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еврокомиссия, в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, эрик мамер, урсула фон дер ляйен, цены на нефть
15:15 14.03.2022 (обновлено: 15:24 14.03.2022)
 
В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией

В Еврокомиссии заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) изучит вопрос долгосрочных газовых контракты с РФ в рамках планирования снижения зависимости Евросоюза от российского "голубого топлива", сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге.
"Мне пока нечего сказать по этому поводу. Мы знаем об этих контрактах, есть и ряд других сфер, о которых нам необходимо подумать. Мы совершенно не наивны в этом вопросе", - ответил он на вопрос о контрактах по поставкам российского газа в ЕС, где могут быть условия "бери или плати" в контексте желания ЕК избавить ЕС от зависимости от российского газа.
"Никто не говорит, что это будет просто", - сказал его коллега Эрик Мамер, также комментируя ликвидацию этой зависимости ЕС.
Еврокомиссия к середине мая намерена представить план, как убрать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 10:35
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ЕврокомиссияВ миреРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭрик МамерУрсула фон дер ЛяйенЦены на нефть
 
 
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