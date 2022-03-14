https://ria.ru/20220314/gaz-1778084246.html

В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией

В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией - РИА Новости, 14.03.2022

В ЕК заявили, что изучат вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией

Еврокомиссия (ЕК) изучит вопрос долгосрочных газовых контракты с РФ в рамках планирования снижения зависимости Евросоюза от российского "голубого топлива",... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:15

2022-03-14T15:15

2022-03-14T15:24

еврокомиссия

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россия

евросоюз

санкции в отношении россии

эрик мамер

урсула фон дер ляйен

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) изучит вопрос долгосрочных газовых контракты с РФ в рамках планирования снижения зависимости Евросоюза от российского "голубого топлива", сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге."Мне пока нечего сказать по этому поводу. Мы знаем об этих контрактах, есть и ряд других сфер, о которых нам необходимо подумать. Мы совершенно не наивны в этом вопросе", - ответил он на вопрос о контрактах по поставкам российского газа в ЕС, где могут быть условия "бери или плати" в контексте желания ЕК избавить ЕС от зависимости от российского газа."Никто не говорит, что это будет просто", - сказал его коллега Эрик Мамер, также комментируя ликвидацию этой зависимости ЕС.Еврокомиссия к середине мая намерена представить план, как убрать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20220314/gaz-1778006125.html

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Петр Попадюк

еврокомиссия, в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, эрик мамер, урсула фон дер ляйен, цены на нефть