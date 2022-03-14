https://ria.ru/20220314/forum-1778012581.html

Международный форум "Арктика — территория диалога" не состоится

Международный форум "Арктика — территория диалога" не состоится - РИА Новости, 14.03.2022

Международный форум "Арктика — территория диалога" не состоится

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога", который был запланирован на 11-13 апреля в Петербурге, не состоится, все запланированные... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:00

2022-03-14T11:00

2022-03-14T11:06

в мире

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арктика

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арктический совет

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Международный арктический форум "Арктика - территория диалога", который был запланирован на 11-13 апреля в Петербурге, не состоится, все запланированные обсуждения проведут в рамках предстоящих мероприятий председательства России в Арктическом совете, сообщили РИА Новости в фонде "Росконгресс".VI Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" был запланирован на 11-13 апреля в Санкт-Петербурге."Да, сам форум не состоится, но все запланированные обсуждения будут проведены в рамках других мероприятий председательства России в Арктическом совете", - сообщили РИА Новости в "Росконгрессе".Как уточняется в релизе фонда, повестка форума будет обсуждаться в рамках предстоящих мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021 – 2023 годах."Несмотря на изменение формата проведения форума, мы продолжим обсуждение актуальной повестки арктических территорий в интересах всех арктических стран и выработку механизмов мирного, стабильного и устойчивого развития в северных широтах в рамках предстоящих мероприятий председательства России в Арктическом совете", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.Деловая программа форума, которая ранее была опубликована, включает пять тематических блоков: "Экономическое развитие", "Комфортные условия для жизни в Арктике", "Развитие логистики в Арктике", "Экология и климат в Арктике", "Наука и образование"."Повестка этих треков будет рассмотрена на саммитах, круглых столах и научно-практических конференциях в рамках председательства в 2022-2023 гг. Ближайшее мероприятие - Международный семинар по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики – состоится 17–18 марта в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220214/arktika-1772674704.html

https://ria.ru/20220128/arktika-1769949615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, санкт-петербург, арктика, россия, арктический совет, дальний восток