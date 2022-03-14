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Американцы попросили Путина заблокировать Facebook в США - РИА Новости, 14.03.2022
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Американцы позавидовали России после блокировки фейсбука
Американцы попросили Путина заблокировать Facebook в США - РИА Новости, 14.03.2022
Американцы позавидовали России после блокировки фейсбука
Читатели американского портала Breitbart прокомментировали новость о решении Роскомнадзора заблокировать Facebook из-за ограничения доступа к российским СМИ. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:44
2022-03-14T11:44
в мире
сша
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
google
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart прокомментировали новость о решении Роскомнадзора заблокировать Facebook из-за ограничения доступа к российским СМИ.Многие пользователи заметили, что руководство соцсети само спровоцировало такие жесткие меры, а некоторые вовсе пожалели, что в США она до сих пор функционирует."Это России во благо", — считает Martygreencheeks."В этом почти все американцы с Путиным согласны", — подчеркнул Medecineman."Как бы я хотел, чтобы он мог заблокировать Facebook и в нашей стране. И Twitter заодно", — выразил мнение HillaryIsALoser."Не могу сказать, что осуждаю их. В конце концов, Facebook — часть разведывательного аппарата США", — написал Triggerhappy Ranch."Роль Цукерберга в выборах 2020 года нужно тщательно расследовать, как расследовали ситуацию с Трампом", — отметил DC."Россия и другие страны должны призвать Facebook, Twitter, Google и прочих к уголовной ответственности и заставить их заплатить огромные штрафы, которые их разорят", — подытожили читатели.Генеральная прокуратура ранее признала Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, google
11:44 14.03.2022
 
Американцы попросили Путина заблокировать Facebook в США

Читатели Breitbart призвали запретить Facebook в США после блокировки соцсети в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart прокомментировали новость о решении Роскомнадзора заблокировать Facebook из-за ограничения доступа к российским СМИ.
Многие пользователи заметили, что руководство соцсети само спровоцировало такие жесткие меры, а некоторые вовсе пожалели, что в США она до сих пор функционирует.
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 08:48В России
Эксперт объяснил, что на самом деле означает ограничение работы Instagram
"Это России во благо", — считает Martygreencheeks.
"В этом почти все американцы с Путиным согласны", — подчеркнул Medecineman.
"Как бы я хотел, чтобы он мог заблокировать Facebook и в нашей стране. И Twitter заодно", — выразил мнение HillaryIsALoser.
"Не могу сказать, что осуждаю их. В конце концов, Facebook — часть разведывательного аппарата США", — написал Triggerhappy Ranch.
"Роль Цукерберга в выборах 2020 года нужно тщательно расследовать, как расследовали ситуацию с Трампом", — отметил DC.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Захарова обвинила соцсети США в потворстве украинским националистам
"Россия и другие страны должны призвать Facebook, Twitter, Google и прочих к уголовной ответственности и заставить их заплатить огромные штрафы, которые их разорят", — подытожили читатели.
Генеральная прокуратура ранее признала Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 08:00
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