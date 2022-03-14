Американцы позавидовали России после блокировки фейсбука

Американцы попросили Путина заблокировать Facebook в США
Читатели Breitbart призвали запретить Facebook в США после блокировки соцсети в России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart прокомментировали новость о решении Роскомнадзора заблокировать Facebook из-за ограничения доступа к российским СМИ.
Многие пользователи заметили, что руководство соцсети само спровоцировало такие жесткие меры, а некоторые вовсе пожалели, что в США она до сих пор функционирует.
"Это России во благо", — считает Martygreencheeks.
"В этом почти все американцы с Путиным согласны", — подчеркнул Medecineman.
"Не могу сказать, что осуждаю их. В конце концов, Facebook — часть разведывательного аппарата США", — написал Triggerhappy Ranch.
"Роль Цукерберга в выборах 2020 года нужно тщательно расследовать, как расследовали ситуацию с Трампом", — отметил DC.
"Россия и другие страны должны призвать Facebook, Twitter, Google и прочих к уголовной ответственности и заставить их заплатить огромные штрафы, которые их разорят", — подытожили читатели.
Генеральная прокуратура ранее признала Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook.
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