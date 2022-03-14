https://ria.ru/20220314/facebook-1778022240.html

Американцы позавидовали России после блокировки фейсбука

Американцы попросили Путина заблокировать Facebook в США - РИА Новости, 14.03.2022

Американцы позавидовали России после блокировки фейсбука

Читатели американского портала Breitbart прокомментировали новость о решении Роскомнадзора заблокировать Facebook из-за ограничения доступа к российским СМИ. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:44

2022-03-14T11:44

2022-03-14T11:44

в мире

сша

россия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405846_0:399:2851:2002_1920x0_80_0_0_06cf4e00c7e257394373b59657b86933.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart прокомментировали новость о решении Роскомнадзора заблокировать Facebook из-за ограничения доступа к российским СМИ.Многие пользователи заметили, что руководство соцсети само спровоцировало такие жесткие меры, а некоторые вовсе пожалели, что в США она до сих пор функционирует."Это России во благо", — считает Martygreencheeks."В этом почти все американцы с Путиным согласны", — подчеркнул Medecineman."Как бы я хотел, чтобы он мог заблокировать Facebook и в нашей стране. И Twitter заодно", — выразил мнение HillaryIsALoser."Не могу сказать, что осуждаю их. В конце концов, Facebook — часть разведывательного аппарата США", — написал Triggerhappy Ranch."Роль Цукерберга в выборах 2020 года нужно тщательно расследовать, как расследовали ситуацию с Трампом", — отметил DC."Россия и другие страны должны призвать Facebook, Twitter, Google и прочих к уголовной ответственности и заставить их заплатить огромные штрафы, которые их разорят", — подытожили читатели.Генеральная прокуратура ранее признала Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/instagram-1777989027.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/natsionalizm-1777846025.html

https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, сша, россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, google