https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?

Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать? - РИА Новости, 14.03.2022

Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?

Вязкий абсурд европейской политики в последнее время напоминал какое-то массовое помешательство. В санкционную войну против России включились чуть больше, чем... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T08:00

2022-03-14T08:00

2022-03-14T09:22

авторы

жозеп боррель

грузия

россия

франция

нато

санкции в отношении россии

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778003778_0:0:3794:2134_1920x0_80_0_0_ec47291e5bc588fb7dfb8fb1def673bd.jpg

Вязкий абсурд европейской политики в последнее время напоминал какое-то массовое помешательство. В санкционную войну против России включились чуть больше, чем все: от магазинов одежды до ЛГБТ-активистов, от спортивных организаций до порнографических сайтов, от "инстасамок" до ресторанных гидов.Под санкции один за другим попадают наши спортсмены и бизнесмены, политики и журналисты, артисты и шахматисты. У Абрамовича отняли "Челси". Под раздачу попали российские котики. Из какого-то конкурса деревьев исключили тургеневский дуб.Магазины, покинувшие Россию, прикарманили наши деньги на их подарочных картах. Российских студентов и учеников в Европе начали травить, а это опять-таки жесточайшим образом бьет по карману родителей — плату за обучение им возвращать никто не собирается. Широко обсуждается вопрос, как бы отнять у россиян их биткоины.К удивлению этих деятелей, мы успешно выдержали первый натиск. Сам Жозеп Боррель, вздохнув, признал, что финансовые санкции против России "достигли потолка". И тут-то раздражение европейских партнеров прорвалось по полной.К постановке запрещаются русские пьесы, из концертов исключаются произведения Чайковского. Русских выгоняют с фестивалей и спортивных соревнований. Английские таблоиды исхитряются, как бы еще пообиднее нас обозвать, в последнее время остановились на "московитах". Во Франции на полном серьезе рассуждают о том, а не потырить ли наши картины импрессионистов из коллекции Морозова, которые мы им простодушно отослали на выставку в Париж. Визы в Европу не дают — ну, это уж как водится.В общем, скажем честно. Никакие это все не санкции. Это чистая ненависть, антирусский нацистский хейт, быстренькое, трусливое ограбление наших граждан и жуткое раздражение от того, что нельзя пограбить еще.Для нашей молодежи, выросшей в абсолютном — и материальном, и душевном — комфорте, в атмосфере полного непротивления злу насилием, все происходящее, конечно, настоящий момент истины. Мы-то, люди постарше, всегда подозревали, что в Западной Европе нас не особо любят. Ресентимент против русских копился там во многих кругах аж с 1945 года. С момента распада Советского Союза он обильно пошел в рост, а сегодня мы видим его во всей красе. Но для нового поколения россиян это все в новинку. Сейчас они на собственном опыте в ускоренном порядке узнают одну простую истину.Мы можем строить в своей стране хоть коммунизм, хоть капитализм. Можем идти своим путем или слепо копировать западные тренды. Можем называться хоть русскими, хоть советскими, хоть космополитами, хоть криптоказаками. Стремиться в НАТО или конфликтовать с НАТО. Строить Европу от Лиссабона до Владивостока или огораживаться от всех внешних влияний. Все это не имеет ровно никакого значения.Как только жизнь в Старом Свете становится похуже, тамошние элиты лезут нас грабить. Из века в век, без остановки. Они тоже придумывают всякие красивые обоснования — там "Вечный рейх", "Великая Франция", "права человека" или "права украинца". Но, как ни назови, все это лишь попытки пограбить богатого соседа, просторно раскинувшегося на своей территории и хамски наслаждающегося богатыми запасами углеводородов, алмазов, редкоземельных металлов и далее по списку.Отсекая Европу от России, Штаты усердно ее "веймаризируют". Беднеет не только средний класс, но и вообще все, в том числе трудящееся население. Осенью наших европейских соседей ждут холод и голод. Они это прекрасно понимают уже сегодня, глядя на свои платежки за "коммуналку".А у России есть все шансы проскочить этот кризис с минимальными потерями, в теплых квартирах и с неполиткорректным стейком на тарелке. И даже заработать — на неумолимо растущей цене газа и пшеницы. Но это же непростительное безобразие со стороны русских — жить лучше, чем живут их западные соседи. Ну так же нельзя.В эпоху перестройки нам казалось, что Европа богаче, прогрессивнее и свободнее по умолчанию. Там умеют повязывать кашне, разбираются в вине, хотят странного. Последние годы миф этот все тускнел, мы сами разобрались и с вином, и с кашне, разочаровались в странном.Сегодня вся эта придуманная нами и когда-то любимая Европа исчезает на глазах. Богатство потрачено, свобода обратилась диктатурой. С изумлением глядим мы на Старый Свет и видим, как он на глазах, корчась и извиваясь, превращается в Украину. Она лезет из него, словно личинка Чужого из умирающего человека.Абсолютно все как под копирку. Полностью подконтрольное Вашингтону европейское начальство. Доходящая до абсурда ненависть к русским, мелочность, жадность, воровство, глубокая, какая-то вкоренившаяся бедность и завистливость. И внутренняя неуверенность, трагическое ощущение собственного бессилия.В последние дни многие украинцы ломанулись через западную границу, норовя проскользнуть в щелочку закрывающегося железного занавеса. Так вот немецких бюргеров и французских буржуа нешуточно раздражает тот факт, что украинский средний класс едет по Европе на джипах. То есть они, местные, соль земли — на стареньких малолитражках, а эти "беженцы" — на новехоньких паркетниках. Как же их это бесит! К тому же для них нет никакой разницы между украинцами и русскими, они равно презирают всех этих варваров с востока и мучительно им завидуют.В три дня слиняла вся пресловутая европейская мягкая сила с ее гламуром и бесконечными соблазнами. Вылез из британского лорда и немецкого бюргера все тот же западноукраинский селюк, куркуль-рагуль.Помните этот анекдот про украинца, которому предложили исполнить любое его желание при условии, что его сосед получит в два раза больше? Он попросил выколоть ему глаз. Ровно так же пытается действовать сегодня Европа, разрывая связи с Россией. Причем они сами уже понимают, что ничего не выйдет.Пока мы спорили, нужен ли нам единый учебник истории (я, кстати, считаю, что нужен, причем для всего постсоветского пространства), история сама вошла в нашу жизнь. Мы живем в эпоху глобального перелома и активно в нем участвуем. Специальная операция России на Украине — лишь небольшой рычаг, с помощью которого разворачивается ход всей мировой истории.И надо сказать, подавляющее большинство людей у нас с этим согласны. Причем согласны и "ватники", и хипстеры, и левые, и правые, и юные "снежинки", и олдовые коммунисты. Потому что западные деятели прямо в настоящий момент грабят всех нас одинаково. Им побоку наши убеждения, наши метания, наши политические принципы и невидимые миру слезы. Они просто пришли грабить, как приходили в 1812-м и 1941-м. Ну а если смогут — то начнут убивать. В создании биооружия на Украине, как мы сегодня знаем, активно участвовали не только американские, но и немецкие компании.Практически все у нас это прекрасно понимают. Доказательство тому — крайне скромный масштаб протестов против действий России на Украине. Настоящие антивоенные митинги выглядят отнюдь не так. Можете посмотреть фотографии из Лондона начала нулевых — тогда англичане пытались остановить войну в Ираке. Сотни тысяч людей выходили на улицы, потому что видели, какая творится несправедливость.Наши же протестные акции смотрятся неубедительно даже на фоне митингов имени Навального. Потому что там речь шла о внутренней политике в стране. В плане внешней политики консенсус у нас гораздо больше.Двадцать два года уверенного развития. Несколько успешных спецопераций — в Чечне, в Грузии, в Сирии. Каждый раз эти военные действия сопровождались "адскими" санкциями, и каждый раз страна выходила из этих кризисов окрепшей и разбогатевшей. Тенденция налицо. И нет никаких оснований полагать, что в этот раз все будет иначе.Наша патриотическая общественность — люди по большей части пенсионного возраста — любит ругать нашу молодежь. По-моему, сегодня абсолютно очевидно, что общественность ошибалась. Наша молодежь замечательная. Я говорю не только о тех героях, которые сегодня сражаются с нацизмом на Украине, но и о тех, кто просто ходит на работу, на учебу, делает свои дела, не паникует.Они сегодня вживую знакомятся с настоящей Европой. И получают отличную прививку от традиционной хвори русского человека — низкопоклонства перед Западом. Чему тут поклоняться-то? Украине же мы не поклоняемся. Так, небогатые, вздорные, вечно на нас обиженные соседи к юго-западу от нашей границы.Не стоит при этом бурно обижаться и кричать, что между нами все "порвато-разорвато". Это неправильная, истеричная реакция. Они того не стоят. Европейские страны наши соседи, и так или иначе, но нам предстоит общаться и дальше. Просто будем относиться к ним со здоровым цинизмом. Не растекаться от умиления, а трезво заимствовать то, что нужно, и решительно отказываться от всякой дряни. Условно говоря, новым технологиям — да, трансгендерам — нет. Будем жестко торговаться. Помнить о своей выгоде. И всегда думать своей головой — так на останках былой Европы вполне может вырасти новая Россия.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777447669.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777908532.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777850968.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777815341.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777872136.html

грузия

россия

франция

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

авторы, жозеп боррель, грузия, россия, франция, нато, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире, сша, украина