https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778044638.html

Российской экономике важно сохранять рыночный характер, заявил Решетников

Российской экономике важно сохранять рыночный характер, заявил Решетников - РИА Новости, 14.03.2022

Российской экономике важно сохранять рыночный характер, заявил Решетников

Экономике РФ в текущих условиях важно сохранять рыночный характер, чтобы избежать снижения экономической активности и иметь возможности быстро восстановиться,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:52

2022-03-14T12:52

2022-03-14T14:50

экономика

евразийская экономическая комиссия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

россия

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Экономике РФ в текущих условиях важно сохранять рыночный характер, чтобы избежать снижения экономической активности и иметь возможности быстро восстановиться, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.Он отметил, что в рамках в том числе ковидных ограничений власти выработали определенный опыт взаимодействия с торговыми сетями, с производителями. В частности, по его словам, этим плотно занимаются министерство промышленности и торговли, министерство сельского хозяйства, Федеральная антимонопольная служба."Поэтому здесь, что называется, по ситуации, по конкретным видам продукции, на конкретных рынках принимаются решения", - добавил глава Минэкономразвития."Но еще раз подчеркну – в этих условиях нам очень важно сохранять рыночный характер нашей экономики. Только это позволит нам максимально избежать снижения экономической активности и максимально быстро восстановиться", - сказал Решетников.Как указал глава Минэкономразвития, кризис носит структурный характер, причины связаны с внешними ограничениями экспорта товара и импорта продукции. "Перед предприятиями стоят большие вызовы - перенастройка производственной деятельности, по сути выстраивание новых производственных и логистических цепочек. Все это накладывается на внешние ограничения по логистике и текущую финансовую нестабильность. Финансовые рынки по-прежнему ищут новую точку равновесия. Все это в совокупности говорит о том, что экономике потребуется определенное время на восстановление активности", - сказал министр.В ответ на сложившиеся вызовы правительство планирует предоставить бизнесу гибкость работы и снимать внутренние ограничения. Решетников напомнил, что в сфере контрольно-надзорной деятельности уже принят большой блок решений, который распространен уже не только на малый и средний бизнес: введен запрет на плановые и внеплановые проверки для всех без исключения предприятий, за небольшим перечнем исключений – объектов высокой степени риска. Кроме этого, утверждено постановление правительства о продлении всех лицензий и разрешений. Большой блок, по словам Решетникова, связан с сертификацией готовой продукции внутри страны, а также при ее импорте.Он также отметил, властям важно сохранить в России максимальную гибкость ценообразования. В числе мер, которые обсуждаются в контексте влияния на цены, он отметил принятое на прошлой неделе решение таможенной подкомиссии правительства подготовить предложения по обнулению импортных пошлин на ряд овощей, какао, фруктовые пюре, а также товары для детей и рассмотрение их на площадке Евразийской экономической комиссии.Он также отметил, что на рассмотрение подкомиссии поступают предложения от других отраслевых ведомств, которые также будут отработаны, в том числе от Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго. "(Они – ред.) сформировали свои перечни, будем отрабатывать, и конечно мы будем предлагать обнулить на определенный период пошлины на эту продукцию, чтобы предприятия как можно быстрее подстроились к новой ситуации", - добавил он."В целом, наша задача в текущих условиях максимально создать условия для бизнеса, чтобы он активно перенастраивал цепочки, активно импортировал комплектующие, конечную продукцию, налаживал производство здесь. И, конечно, очень важно сохранять гибкость системы ценообразования, поскольку при колебаниях валютного курса, безусловно, потребуется время на то, чтобы цены подстроились под новые условия, новую структуру спроса и предложения. Очень важно сейчас экономике и предпринимателям дать возможность сделать свою работу для адаптации к новым условиям. Правительство будет этому максимально содействовать", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778042191.html

https://ria.ru/20220314/gadzhet-1778029946.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, евразийская экономическая комиссия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия