https://ria.ru/20220314/donetsk-1778110836.html

Корреспондент РИА Новости сообщил о применении ВСУ кассетных боеприпасов

Корреспондент РИА Новости сообщил о применении ВСУ кассетных боеприпасов - РИА Новости, 14.03.2022

Корреспондент РИА Новости сообщил о применении ВСУ кассетных боеприпасов

Корреспондент РИА Новости обнаружил в Донецке новые вещественные доказательства применения украинской стороной кассетных боеприпасов по мирным жителям. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:44

2022-03-14T16:44

2022-03-14T17:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

денис пушилин

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости обнаружил в Донецке новые вещественные доказательства применения украинской стороной кассетных боеприпасов по мирным жителям.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева.Кассетные боевая часть ракеты "Точка-У", как и у других ракет и бомб подобного типа, раскрывается в воздухе и разбрасывает на большой площади так называемые суббоеприпасы, которые при достижении земли врываются, нанося людям и технике осколочное поражение."Вот, собственно, характерный пример, как приземляется кассетный боеприпас из "Точки-У": падает в центр и из него начинает расходится волна поражающих элементов. Дырки можно видеть на стенах, ну тут уже растащили – машины полностью побиты", - отметил корреспондент, находящийся на месте взрыва одного из суббоеприпасов ракеты, оставившего на асфальте характерный след."Этот боеприпас обладает очень высокой разрушительной силой с точки зрения поражения живой силы - очень много маленьких осколков. Его категорически нельзя использовать по мирным кварталам, хотя кого это останавливает", - добавил журналист.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/bomby-1775810964.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/donetsk-1778102267.html

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Дарья Буймова

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Свидетельства применения ВСУ кассетных боеприпасов в Донецке Корреспондент РИА Новости показывает свидетельства применения украинскими военными в Донецке кассетных боеприпасов - и рассказывает, почему они запрещены. 2022-03-14T16:44 true PT0M35S

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство здравоохранения днр