16:16 14.03.2022 (обновлено: 16:30 14.03.2022)
В Донецке погибли 20 человек из-за удара "Точкой-У", заявил Минздрав ДНР
Минздрав ДНР заявил, что из-за удара ВСУ ракетой "Точка-У" по Донецку погибли 20 человек
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" в Донецке
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек, сказал и.о министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У".
"К сожалению, по последним данным, уже не 28 (пострадавших). В учреждения здравоохранения доставлены 35 человек, трое легкой степени тяжести и остальные тяжелые, двое из них, к сожалению, умерли. Теперь у нас всего погибло 20 человек, остальным оказывается помощь", - сказал Александр в эфире телеканала "Россия 24".
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей ВСУ являлось убийство максимального числа мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.