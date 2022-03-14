https://ria.ru/20220314/donetsk-1778102462.html

В Донецке погибли 20 человек из-за удара "Точкой-У", заявил Минздрав ДНР

В Донецке погибли 20 человек из-за удара "Точкой-У", заявил Минздрав ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

В Донецке погибли 20 человек из-за удара "Точкой-У", заявил Минздрав ДНР

В результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек, сказал и.о министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:16

2022-03-14T16:16

2022-03-14T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донецк (днр)

в мире

министерство здравоохранения днр

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778088337_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_969687f2d644d602ef645645b354f2f9.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек, сказал и.о министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У"."К сожалению, по последним данным, уже не 28 (пострадавших). В учреждения здравоохранения доставлены 35 человек, трое легкой степени тяжести и остальные тяжелые, двое из них, к сожалению, умерли. Теперь у нас всего погибло 20 человек, остальным оказывается помощь", - сказал Александр в эфире телеканала "Россия 24".Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей ВСУ являлось убийство максимального числа мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778104661.html

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк (днр), в мире, министерство здравоохранения днр, игорь конашенков, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф