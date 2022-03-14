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В Донецке погибли 20 человек из-за удара "Точкой-У", заявил Минздрав ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778102462.html
В Донецке погибли 20 человек из-за удара "Точкой-У", заявил Минздрав ДНР
В Донецке погибли 20 человек из-за удара "Точкой-У", заявил Минздрав ДНР - РИА Новости, 14.03.2022
В Донецке погибли 20 человек из-за удара "Точкой-У", заявил Минздрав ДНР
В результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек, сказал и.о министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:16
2022-03-14T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецк (днр)
в мире
министерство здравоохранения днр
игорь конашенков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек, сказал и.о министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У"."К сожалению, по последним данным, уже не 28 (пострадавших). В учреждения здравоохранения доставлены 35 человек, трое легкой степени тяжести и остальные тяжелые, двое из них, к сожалению, умерли. Теперь у нас всего погибло 20 человек, остальным оказывается помощь", - сказал Александр в эфире телеканала "Россия 24".Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей ВСУ являлось убийство максимального числа мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778104661.html
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
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украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк (днр), в мире, министерство здравоохранения днр, игорь конашенков, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:16 14.03.2022 (обновлено: 16:30 14.03.2022)
 
В Донецке погибли 20 человек из-за удара "Точкой-У", заявил Минздрав ДНР

Минздрав ДНР заявил, что из-за удара ВСУ ракетой "Точка-У" по Донецку погибли 20 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек, сказал и.о министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У".
"К сожалению, по последним данным, уже не 28 (пострадавших). В учреждения здравоохранения доставлены 35 человек, трое легкой степени тяжести и остальные тяжелые, двое из них, к сожалению, умерли. Теперь у нас всего погибло 20 человек, остальным оказывается помощь", - сказал Александр в эфире телеканала "Россия 24".
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей ВСУ являлось убийство максимального числа мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 16:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)В миреМинистерство здравоохранения ДНРИгорь КонашенковВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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