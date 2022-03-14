https://ria.ru/20220314/donetsk-1778100833.html

СК возбудил дело после гибели 23 жителей Донецка

СК возбудил дело после гибели 23 жителей Донецка - РИА Новости, 14.03.2022

СК возбудил дело после гибели 23 жителей Донецка

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 23 мирных жителей после обстрела Донецка украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:15

2022-03-14T16:15

2022-03-14T16:34

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

министерство здравоохранения днр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели 23 мирных жителей после обстрела Донецка украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.Между тем ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших, а Минздрав ДНР - о 16.По данным СК РФ, удар нанесен в понедельник тактическим ракетным комплексом "Точка-У" с кассетным зарядом по гражданской инфраструктуре в районе улиц Университетской и Артема."В результате не менее 23 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе дети, погибли и не менее 18 получили ранения различной степени тяжести", - сказано в релизе.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".По оценке ведомства, украинские националисты в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны."Мотивом их преступлений является ненависть и вражда, связанная с выходом ДНР из состава Украины и провозглашением самостоятельного суверенного государства. В рамках уголовного дела устанавливаются украинские военнослужащие, которые отдали незаконный приказ о применении против мирного населения ракетного вооружения", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778093203.html

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778088435.html

россия

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика