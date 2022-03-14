https://ria.ru/20220314/donetsk-1778093203.html
В Минобороны прокомментировали обстрел Донецка "Точкой-У"
В Минобороны прокомментировали обстрел Донецка "Точкой-У" - РИА Новости, 14.03.2022
В Минобороны прокомментировали обстрел Донецка "Точкой-У"
Обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей ВСУ являлось убийство максимального числа мирных жителей, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:44
2022-03-14T15:44
2022-03-14T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
киев
министерство здравоохранения днр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей ВСУ являлось убийство максимального числа мирных жителей, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева."Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей", - сказал он.Конашенков подчеркнул, что решение применить такого типа ракетное вооружение принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве. "Всё это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине", - добавил Конашенков.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778088435.html
https://ria.ru/20220314/udar-1778090311.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
Заявление Минобороны России о ракетном ударе по Донецку
2022-03-14T15:44
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PT1M16S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), киев, министерство здравоохранения днр
В Минобороны прокомментировали обстрел Донецка "Точкой-У"
Минобороны: ВСУ применили кассетные бомбы для убийства максимального числа жителей Донецка