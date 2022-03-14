https://ria.ru/20220314/donetsk-1778088435.html

Омбудсмен ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" военным преступлением

Омбудсмен ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" военным преступлением - РИА Новости, 14.03.2022

Омбудсмен ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" военным преступлением

Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обстрел Донецка "Точкой У" является военным преступлением со стороны... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:32

2022-03-14T15:32

2022-03-14T15:32

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обстрел Донецка "Точкой У" является военным преступлением со стороны украинских войск и геноцидом против народа Донбасса.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева."Лица, отдавшие приказ о применении ТРК "Точка У" по административному центру Донецка, отчетливо понимали, к какому количеству жертв среди мирного населения приведут такие действия... Мы говорим о чудовищном военном преступлении украинской власти, преступлении геноцида против народа Донбасса", - говорится в сообщении в Telegram.По словам Морозовой, произошедшая в Донецке трагедия четко показала, что "международное гуманитарное право не работает, когда речь идет об Украине"."Киевские власти при молчаливом согласии международного сообщества буквально превратили Женевские конвенции в пустой звук", - констатировала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/ataka-1778071342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство здравоохранения днр