https://ria.ru/20220314/donetsk-1778067209.html

В ДНР уточнили число погибших в результате удара "Точки-У" по Донецку

В ДНР уточнили число погибших в результате удара "Точки-У" по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022

В ДНР уточнили число погибших в результате удара "Точки-У" по Донецку

В результате ракетного удара "Точкой -У" по центру Донецка, по уточненным данным, 17 человек погибли и 28 получили ранения, сообщил в понедельник штаб... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:15

2022-03-14T14:15

2022-03-14T14:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В результате ракетного удара "Точкой -У" по центру Донецка, по уточненным данным, 17 человек погибли и 28 получили ранения, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."По уточненным данным, в центре Донецка на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У" 17 погибших и 28 раненых", - информирует штаб в Telegram-канале.Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших. По предварительным данным главы ДНР Дениса Пушилина, число раненых выросло до 26, среди них один ребенок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donbass-1778055859.html

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина