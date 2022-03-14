13:54 14.03.2022 (обновлено: 15:12 14.03.2022)
В Донецке сработала одна кассета заряда ракеты "Точка-У", заявил Басурин
Басурин рассказал, что у ракеты "Точка-У", сбитой в Донецке, сработала только одна кассета
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В центре Донецка сработала всего одна кассета заряда ракеты "Точка-У", если бы сработали все, последствия были бы хуже, заявил журналистам представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Страшно представить, если бы эта ракета сработала в полном объеме и все кассеты были бы выпущены, потому что здесь только одна кассета выскочила, остальные не успели… и такие последствия, - представьте если б над небом сработали все (кассеты - ред.), - площадь поражения была бы сотни метров", - сказал Басурин.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших. По предварительным данным главы ДНР, число раненых выросло до 26, среди них один ребенок.
Штаб территориальной обороны ДНР позже уточнил, что на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У" в центре Донецка 17 погибших и 28 раненых.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.