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В Донецке сработала одна кассета заряда ракеты "Точка-У", заявил Басурин - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778059480.html
В Донецке сработала одна кассета заряда ракеты "Точка-У", заявил Басурин
В Донецке сработала одна кассета заряда ракеты "Точка-У", заявил Басурин - РИА Новости, 14.03.2022
В Донецке сработала одна кассета заряда ракеты "Точка-У", заявил Басурин
В центре Донецка сработала всего одна кассета заряда ракеты "Точка-У", если бы сработали все, последствия были бы хуже, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:54
2022-03-14T15:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В центре Донецка сработала всего одна кассета заряда ракеты "Точка-У", если бы сработали все, последствия были бы хуже, заявил журналистам представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Страшно представить, если бы эта ракета сработала в полном объеме и все кассеты были бы выпущены, потому что здесь только одна кассета выскочила, остальные не успели… и такие последствия, - представьте если б над небом сработали все (кассеты - ред.), - площадь поражения была бы сотни метров", - сказал Басурин.Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших. По предварительным данным главы ДНР, число раненых выросло до 26, среди них один ребенок.Штаб территориальной обороны ДНР позже уточнил, что на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У" в центре Донецка 17 погибших и 28 раненых.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/donetsk-1778072587.html
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в мире, донецк (днр), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство здравоохранения днр
13:54 14.03.2022 (обновлено: 15:12 14.03.2022)
 
В Донецке сработала одна кассета заряда ракеты "Точка-У", заявил Басурин

Басурин рассказал, что у ракеты "Точка-У", сбитой в Донецке, сработала только одна кассета

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В центре Донецка сработала всего одна кассета заряда ракеты "Точка-У", если бы сработали все, последствия были бы хуже, заявил журналистам представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Страшно представить, если бы эта ракета сработала в полном объеме и все кассеты были бы выпущены, потому что здесь только одна кассета выскочила, остальные не успели… и такие последствия, - представьте если б над небом сработали все (кассеты - ред.), - площадь поражения была бы сотни метров", - сказал Басурин.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:31В мире
"Будто небо падает". Очевидица рассказала о ракетном ударе ВСУ по Донецку
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 16 погибших и госпитализации 23 пострадавших. По предварительным данным главы ДНР, число раненых выросло до 26, среди них один ребенок.
Штаб территориальной обороны ДНР позже уточнил, что на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У" в центре Донецка 17 погибших и 28 раненых.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМинистерство здравоохранения ДНР
 
 
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