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Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" выросло до 23 - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778043317.html
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" выросло до 23
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" выросло до 23 - РИА Новости, 14.03.2022
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" выросло до 23
Число пострадавших после обстрела Донецка выросло до 23 человек, среди них один ребенок, сообщило министерство здравоохранения Донецкой народной республики. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:47
2022-03-14T12:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
вооруженные силы украины
министерство здравоохранения днр
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших после обстрела Донецка выросло до 23 человек, среди них один ребенок, сообщило министерство здравоохранения Донецкой народной республики.Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых. Минздрав ДНР, в свою очередь, сообщил о госпитализации 18 пострадавших, детей среди них не было."По состоянию на 12.42 еще пять пострадавших доставлено в учреждения здравоохранения, из которых один ребенок", - информирует ведомство.Согласно данным минздрава, на 12.48 (совпадает с мск) зафиксированы 16 погибших.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, днр, украина, вооруженные силы украины, министерство здравоохранения днр
12:47 14.03.2022 (обновлено: 12:57 14.03.2022)
 
Число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" выросло до 23

Минздрав ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка "Точкой-У" выросло до 23

© РИА Новости / Максим БлиновОперативные службы на месте падения обломков ракеты "Точка-У" в Донецке
Оперативные службы на месте падения обломков ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Оперативные службы на месте падения обломков ракеты "Точка-У" в Донецке
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших после обстрела Донецка выросло до 23 человек, среди них один ребенок, сообщило министерство здравоохранения Донецкой народной республики.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых. Минздрав ДНР, в свою очередь, сообщил о госпитализации 18 пострадавших, детей среди них не было.
"По состоянию на 12.42 еще пять пострадавших доставлено в учреждения здравоохранения, из которых один ребенок", - информирует ведомство.
Согласно данным минздрава, на 12.48 (совпадает с мск) зафиксированы 16 погибших.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство здравоохранения ДНР
 
 
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