https://ria.ru/20220314/donetsk-1778032197.html

Украинские военные нанесли удар по Донецку, 20 человек погибли

Украинские военные нанесли удар по Донецку, 20 человек погибли - РИА Новости, 14.03.2022

Украинские военные нанесли удар по Донецку, 20 человек погибли

Двадцать человек погибли и 26 получили ранения из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У", сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:21

2022-03-14T12:21

2022-03-14T13:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Двадцать человек погибли и 26 получили ранения из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У", сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале."Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" по жилым кварталам Донецка в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в заявлении.Информация о пострадавших уточняется. У руководства республики также есть данные, что при атаке погибли дети. Власти расценивают удар как теракт.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ракете был кассетный заряд. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил, что ее сбили у Дома правительства.Накануне из РСЗО "Град" обстреляли Центральную районную больницу Волновахи. По словам сотрудников медучреждения, это сделали украинские войска при отступлении с позиции. Как утверждается, перед этим они из здания и двора больницы вели огонь по бойцам ДНР, прикрываясь, как живым щитом, пациентами. Собеседники агентства насчитали как минимум шесть тел погибших.Силы ЛНР также сообщили об обнаружении места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин на месте падения ракеты "Точка-У" в Донецке Пушилин прибыл на место падения ракеты "Точка-У" в Донецке. Двадцать человек погибли, 9 ранены из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У" - штаб ДНР. Пушилин: среди погибших из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У" есть дети 2022-03-14T12:21 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика