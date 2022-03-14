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В МИД оценили вероятность отмены в Совбезе ООН резолюции по "Минску-2" - РИА Новости, 14.03.2022
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В МИД оценили вероятность отмены в Совбезе ООН резолюции по "Минску-2"
В МИД оценили вероятность отмены в Совбезе ООН резолюции по "Минску-2" - РИА Новости, 14.03.2022
В МИД оценили вероятность отмены в Совбезе ООН резолюции по "Минску-2"
Минские соглашения по урегулированию на Украине утратили силу из-за нежелания Киева их выполнять, но сейчас нереалистично говорить о том, что в Совбезе ООН... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:29
2022-03-14T10:29
оон
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
петр ильичев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минские соглашения по урегулированию на Украине утратили силу из-за нежелания Киева их выполнять, но сейчас нереалистично говорить о том, что в Совбезе ООН может быть принят документ о прекращении действия резолюции 2202, которая их утвердила, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев."Что касается вопроса о прекращении действия резолюции СБ 2202, утвердившей Минские соглашения, то для этого необходимо принятие Советом Безопасности ООН нового документа. С учетом сложившейся ситуации подобный шаг представляется нам на данном этапе нереалистичным", - сказал Ильичев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), петр ильичев
10:29 14.03.2022
 
В МИД оценили вероятность отмены в Совбезе ООН резолюции по "Минску-2"

Дипломат Ильичев: СБ ООН вряд ли примет документ о прекращении действия "Минска-2"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минские соглашения по урегулированию на Украине утратили силу из-за нежелания Киева их выполнять, но сейчас нереалистично говорить о том, что в Совбезе ООН может быть принят документ о прекращении действия резолюции 2202, которая их утвердила, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.
"Что касается вопроса о прекращении действия резолюции СБ 2202, утвердившей Минские соглашения, то для этого необходимо принятие Советом Безопасности ООН нового документа. С учетом сложившейся ситуации подобный шаг представляется нам на данном этапе нереалистичным", - сказал Ильичев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Читайте полный текст интервью >>>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 12:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что Минск не может допустить "удара в спину" ВС России
 
ООНСовет Безопасности ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Петр Ильичев
 
 
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