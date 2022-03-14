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Украинские войска обстреляли 15 населенных пунктов в ДНР за сутки - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/dnr-1778008164.html
Украинские войска обстреляли 15 населенных пунктов в ДНР за сутки
Украинские войска обстреляли 15 населенных пунктов в ДНР за сутки - РИА Новости, 14.03.2022
Украинские войска обстреляли 15 населенных пунктов в ДНР за сутки
Украинские войска обстреляли за прошедшие сутки 15 населенных пунктов в Донецкой народной республике, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:42
2022-03-14T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли за прошедшие сутки 15 населенных пунктов в Донецкой народной республике, сообщила Народная милиция ДНР."Под обстрелы украинских националистов попали районы 15 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, владимир путин, россия, оон, вооруженные силы рф
10:42 14.03.2022 (обновлено: 10:46 14.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли 15 населенных пунктов в ДНР за сутки

НМ ДНР заявила, что украинские войска обстреляли 15 населенных пунктов за сутки

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли за прошедшие сутки 15 населенных пунктов в Донецкой народной республике, сообщила Народная милиция ДНР.
"Под обстрелы украинских националистов попали районы 15 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 14 марта, уничтожены более 3,9 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 100 самолетов, более 1,2 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня и 143 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 12 марта, в ходе конфликта погибли 579 и ранены более тысячи мирных мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 25 погибших и 117 пострадавших.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Жизнь в освобожденных селах Донбасса
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

Мужчина в жилом доме, поврежденном в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов в поселке Донское в Донецкой народной республике
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

Женщина в часовне села Крымское, перешедшее под контроль Луганской народной республики
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

Один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

Освобожденное село Крымское в ЛНР
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

Мужчина фотографирует один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В села доставляют гуманитарную помощь.

Жители села Сопино в Донецкой народной республике у автолавки
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

Военнослужащие НМ Луганской народной республики разговаривают с местными жителями в селе Крымское
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

Жительницы села Сопино в Донецкой народной республике отмечают с подаренными цветами Международный женский день в бомбоубежище
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на брошенных позициях ВСУ в селе Крымское, перешедшее под контроль ЛНР
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

Житель села Сопино проезжает через блок-пост в Донецкой народной республике
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

Лошадь в селе Сартана в Донецкой народной республике
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

Мужчина разгружает тележку с углем у разрушенного дома в селе Талаковка в Донецкой народной республике
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

Сгоревшая военная техника в поселке Донское в Донецкой народной республике
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Донецкая народная республика освободила из-под контроля украинских войск уже более 70 населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 14

Жилой дом в поселке Донское, поврежденный в результате обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 14

В свою очередь в Луганской народной республики заявили об освобождении почти всей территории республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

Главная задача сейчас — нормализовать гуманитарную ситуацию в освобожденных районах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Ведутся работы по обеспечению жителей электроэнергией, связью, продуктами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Разрушения в селе Сопино Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

В села доставляют гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 14

Создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 14

Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к помощи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 14

Военнослужащие ведут необходимые работы на брошенных позициях ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 14

Дороги освобождают от взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 14

Работа предстоит огромная. Только в ДНР за последнее время повреждены около тысячи объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 14

Основные разрушения выпали на частный сектор, расположенный в основном на окраинах и вдоль линии разграничения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
14 из 14

Пострадали больницы, школы, детсады, разрушены газо- и водопроводы.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияООНВооруженные силы РФ
 
 
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