https://ria.ru/20220314/diversiya-1778164492.html

КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ

КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022

КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T21:50

2022-03-14T21:50

2022-03-14T22:10

иран

корпус стражей исламской революции

в мире

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, передает иранское агентство Tasnim."Разведка КСИР ликвидировала группу лиц, пытавшихся устроить диверсию на ядерном объекте в Фордо", - говорится в сообщении.В Иране неоднократно происходили взрывы и диверсии на промышленных предприятиях. Последний случай произошел летом 2021 года, когда иранские силовики задержали трех человек по обвинению в совершении саботажа на электростанции, которая обеспечивала энергией всю иранскую столицу. Еще ранее диверсия произошла на одном из объектов Организации по атомной энергии. А в апреле 2021 года произошли крупная авария и взрыв на ядерном объекте в Натанзе.

https://ria.ru/20220313/ksir-1777924563.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

иран, корпус стражей исламской революции, в мире