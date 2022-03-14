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КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022
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КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ
КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022
КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:50
2022-03-14T22:10
иран
корпус стражей исламской революции
в мире
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, передает иранское агентство Tasnim."Разведка КСИР ликвидировала группу лиц, пытавшихся устроить диверсию на ядерном объекте в Фордо", - говорится в сообщении.В Иране неоднократно происходили взрывы и диверсии на промышленных предприятиях. Последний случай произошел летом 2021 года, когда иранские силовики задержали трех человек по обвинению в совершении саботажа на электростанции, которая обеспечивала энергией всю иранскую столицу. Еще ранее диверсия произошла на одном из объектов Организации по атомной энергии. А в апреле 2021 года произошли крупная авария и взрыв на ядерном объекте в Натанзе.
https://ria.ru/20220313/ksir-1777924563.html
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иран, корпус стражей исламской революции, в мире
21:50 14.03.2022 (обновлено: 22:10 14.03.2022)
 
КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ

Tasnim: КСИР Ирана ликвидировал диверсионную группу на ядерном объекте в Фордо

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, передает иранское агентство Tasnim.
"Разведка КСИР ликвидировала группу лиц, пытавшихся устроить диверсию на ядерном объекте в Фордо", - говорится в сообщении.
В Иране неоднократно происходили взрывы и диверсии на промышленных предприятиях. Последний случай произошел летом 2021 года, когда иранские силовики задержали трех человек по обвинению в совершении саботажа на электростанции, которая обеспечивала энергией всю иранскую столицу. Еще ранее диверсия произошла на одном из объектов Организации по атомной энергии. А в апреле 2021 года произошли крупная авария и взрыв на ядерном объекте в Натанзе.
Здание в городе Эрбиль, поврежденное в результате ракетного обстрела - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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