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КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ
КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2022
КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T21:50
2022-03-14T21:50
2022-03-14T22:10
иран
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, передает иранское агентство Tasnim."Разведка КСИР ликвидировала группу лиц, пытавшихся устроить диверсию на ядерном объекте в Фордо", - говорится в сообщении.В Иране неоднократно происходили взрывы и диверсии на промышленных предприятиях. Последний случай произошел летом 2021 года, когда иранские силовики задержали трех человек по обвинению в совершении саботажа на электростанции, которая обеспечивала энергией всю иранскую столицу. Еще ранее диверсия произошла на одном из объектов Организации по атомной энергии. А в апреле 2021 года произошли крупная авария и взрыв на ядерном объекте в Натанзе.
https://ria.ru/20220313/ksir-1777924563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, корпус стражей исламской революции, в мире
21:50 14.03.2022 (обновлено: 22:10 14.03.2022)
КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо, сообщили СМИ
Tasnim: КСИР Ирана ликвидировал диверсионную группу на ядерном объекте в Фордо