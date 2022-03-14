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Депутат Госдумы Делимханов прибыл в зону проведения спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Делимханов прибыл в зону проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

Депутат Госдумы Делимханов прибыл в зону проведения спецоперации на Украине

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов прибыл в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине, чтобы лично пожелать чеченским бойцам удачи,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:19

2022-03-14T09:19

2022-03-14T09:19

обострение ситуации в днр и лнр

адам делимханов

владимир путин

донецкая народная республика

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россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов прибыл в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине, чтобы лично пожелать чеченским бойцам удачи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Мой дорогой брат, депутат Государственной Думы Адам Делимханов не стал отсиживаться в стороне. В данный момент он находится в зоне проведения специальной военной операции, рядом с нашими братьями. Адам решил лично пожелать чеченским бойцам удачи в этом благородном деле", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Глава Чечни добавил, что нисколько не удивлён присутствию депутата ГД на передовой. "Сколько я его знаю, им движет необычайное рвение быть в гуще боевых действий, в местах, где так или иначе отстаиваются интересы России. Он неоднократно рисковал своей жизнью, защищая целостность нашей великой державы. На его счету множество успешных спецопераций по уничтожению террористических бандформирований. С первых дней рядом с первым президентом ЧР Ахматом-Хаджи Кадыровым он вел непримиримую борьбу с врагами нашего государства", - объяснил Кадыров."Братья Делимхановы по приказу верховного главнокомандующего в числе первых выдвинулись на помощь угнетенному украинскому народу. Они, не жалея себя, бок о бок с бойцами пойдут до победного и не намерены вернуться, пока не очистят каждый метр украинской земли от националистов и беглых шайтанов", - заключил глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

адам делимханов, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, вооруженные силы рф, россия, в мире, рамзан кадыров